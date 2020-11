Uhkaako dieselhenkilöauton arvo romahtaa jo piankin? Asiantuntijat veikkaavat rajan löytyvän mahdollisesti vuoden 2014 malleista

Laskevat hankintahinnat ja suuri tarjonta ovat houkutelleet kuluttajia viime vuosina erityisesti käytettyjen dieselautojen rattiin.

Käytettyjen dieselautojen kauppa ja maahantuonti käyvät koronakriisin sekä yhä suuressa epävarmuudessa kyntävän uusien autojen kaupan myötä edelleen melkoisessa ylärekisterissä. Samaan aikaan dieselauton arvon säilymisestä on kuitenkin tullut suuri kysymysmerkki.

Eli miten on, löytyykö jälleenmyyntiarvoa ajatellen enää yhtään järkevää uudehkoa dieseliä, jonka paljon ajava uskaltaisi ostaa? Vai romahtavatko dieseleiden jäännösarvot mahdollisesti kokonaan ehkä jo lähivuosina?

Diagno Oy:n dieselasiantuntija Björn Boström, Metropolia AMK:n ajoneuvo- ja konetekniikan lehtori Heikki Parviainen, Neste Oyj:n asiantuntijaryhmä, VTT:n johtava tutkija Juhani Laurikko sekä Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin ja Suomen autoteknillinen liitto SATL ry:n työryhmät vastaavat kysymykseen seuraavasti:

– Tähän on vaikea vastata yksiselitteisesti, mutta selkeästi on nähtävissä, että Suomen dieselautojen markkinoihin on vaikuttanut negatiivinen uutisointi dieselautojen aiheuttamista ilmanlaatuongelmista Keski-Euroopan suurkaupungeissa.

– Tilanne on Suomessa dieselin aiheuttamien ilmanlaatuongelmien osalta kuitenkin aivan toisenlainen kuin Keski-Euroopassa. Tutkimusten mukaan haitalliset lähipäästöt ovat uusilla dieselautoilla erittäin alhaiset, eli samaa tasoa kuin muillakin polttomoottoreilla.

Suomalaisasiantuntijoiden mukaan tuoreimmat mallinnukset osoittavat, että Suomen ilmanlaadun kehityksen kannalta ei ole juuri merkitystä, millä voimalinjalla uusi auto on varustettu. Tärkeämpää olisikin mallinnusten valossa uudistaa ajoneuvokantaa.

Varsinainen vastaus kysymykseen dieselin jälleenmyyntiarvosta taas riippuu asiantuntijoiden mukaan Suomessa jatkossakin dieselautojen kysynnästä ja tarjonnasta.

Sen osalta voi tällä hetkellä lähinnä todeta, että varsinkin käytetyille dieseleille on tuontilukujen puitteissa nyt jopa enemmän kysyntää kuin tarjontaa.

– Dieselille luotu huono maine perustuu vanhempien dieselautojen puhdistamattomiin partikkeli- ja typenoksidipäästöihin, eli voisi nimenomaan näiden vanhempien dieseleiden kysynnän pienenevän ja uudempien, esimerkiksi Euro 6 -normin täyttävien, säilyvän.

Kyseisen euronormin – joka tuli henkilö- ja kevyissä pakettiautoissa voimaan syyskuussa 2014 – muuttuminen arvonsäilymisen kannalta merkittäväksi rajaksi edellyttäisi kuitenkin suoraa vaikutusta auton käyttömahdollisuuksiin ja -kustannuksiin.

Käytännössä kyse voisi siis olla esimerkiksi verotuksellisista tai liikenteellisistä toimenpiteistä, jotka suosisivat tiettyjä uudempia päästöluokkia vanhojen kustannuksella.

Raskaan kaluston puolella europäästörajalla on joka tapauksessa ollut jo pitkään suuri merkitys, sillä linja- ja kuorma-autoilta edellytetään kilpailutuksissa tyypillisesti jonkin tietyn vähimmäispäästönormin täyttämistä, mikä taas vaikuttaa suoraan kuljetusvälineiden käyttömahdollisuuksiin ja sitä kautta myös kaluston rahalliseen arvoon.

Lähde: Suomen Autoteknillinen Liitto (2020): Kysymyksiä dieselautoista – SATL:n asiantuntijat vastaavat.