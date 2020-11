Kilometriverolaitteiden häirintä voisi aiheuttaa jopa suuronnettomuuden – VTT: ”Riski on ilmeinen”

Ajosuoriteperusteiseen kilometriveroon liittyy VTT:n raportin mukaan jopa suuronnettomuuden uhka.

VTT:n tekemän tutkimuksen mukaan yhä suunnitteilla olevaan suoriteperusteiseen kilometriverojärjestelmään liittyy joukko merkittäviä tietoturvauhkia ja riskejä, joista vakavimmat voivat eskaloitua jopa suuronnettomuudeksi.

Käytännössä kyse on ajoneuvopaikannuksen odotettavissa olevasta häirinnästä, jonka vaikutukset voisivat heijastua myös pelastustoimeen, rahoitussektoriin, sähköverkkoihin sekä jopa maatalouden automaatioon saakka.

Vaikka kilometriveron vaatiman ajoneuvopaikannuksen estyminen ei suurimmassa osassa VTT:n tarkastelemia skenaarioita aiheuttaisikaan välttämättä välitöntä vahinkoa, voisivat harmi ja pienemmät häiriöt konkretisoitua nopeastikin:

”Paikannukseen perustuvat palvelut pätkivät, ja niiden käyttäjilleen antama lisäarvo heikkenee. Turvallisuuskriittiset sovellukset saattavat nekin häiriytyä, mutta varajärjestelmien ansiosta toimintaa kyetään jatkamaan”, raportissa muun muassa kuvaillaan.

Mittaluokaltaan suurimpia ongelmia kilometriverolaitteiden häirintä aiheuttaisi satamien ja lentokenttien läheisyydessä, koska lento- ja laivaliikenteen sovelluksista monet perustuvat tätä nykyä suoraan nimenomaan satelliittipaikannuksen käyttöön.

Siksi kyseiset alueet tulisikin raportin mukaan suojata kilometriveron häirintään käytettäviltä laitteilta vahvasti.

Pahin uhkakuva on suuronnettomuus, riski häiriöihin VTT:n mukaan ”ilmeinen”

”Suurimpia riskejä tunnistettiin toistaiseksi laivaliikenteessä, jossa laivoja ohjataan kapeilla väylillä GPS-pohjaisella automaattiohjauksella. Mikäli (kilometriverolaitteiden) GPS-häirintään ei ehditä reagoida ajoissa tai se on erityisen taitavaa, laiva voisi ehkä ohjautua karille ja aiheuttaa suuronnettomuuden”, Liikenteen sähköisten palveluiden tietoturva – niihin kohdistuvat tietoturvariskit ja häirintämenetelmät sekä näiden vaikutukset ja ennaltaehkäisy -nimisessä tutkimuksessa kirjoitetaan.

”Lentoliikenteen kehitys kohti satelliittipaikannukseen perustuvia laskeutumisjärjestelmiä sisältää sekin riskejä. Niin kauan kuin varajärjestelmiä, kuten analoginen ILS-järjestelmä, on käytössä, häirinnällä on vain rajallisia vaikutuksia liikennelentokoneisiin. Pienkoneiden kohdalla turvallisuusriski on suurempi, mikäli niissä ei ole vastaavia varajärjestelmiä kuin liikennelentokoneissa”.

Kaikkiaan kilometriverolaitteiden häirintä voisi siis vaikeuttaa tai hidastaa myös yhteiskunnan turvallisuuskriittisten järjestelmien toimintaa, vaikka varajärjestelmät mahdollistavatkin toiminnan jatkamisen:

”Lukuisat laiva-, lento- ja tieliikenteen uudet palvelut perustuvat suoraan satelliittipaikannukseen. Näiden osalta häiriöriski on ilmeinen”.