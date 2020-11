VTT:n raportti väittää: Keskustan haaveileman autojen kilometriverolaitteen huijaaminen helppoa

Suunnitelmat niin sanottuun kilometriveroon siirtymisestä ovat nostaneet esiin myös kysymyksen ajoverojen välttelystä.

Jos satelliittipaikannukseen perustuvasta kilometriverosta tulee vielä jonain päivänä totta, joudutaan se mitä todennäköisimmin keräämään eräänlaisella ”mustalla laatikolla” eli erillisellä ajoneuvolaitteella, jonka tehtävänä on mitata ajoneuvolla eri tariffialueilla ajettua ajankohtaa ja matkaa.

Mutta voisiko tällaista viranomaisen vaatimaa teknistä verolaitetta myös peukaloida? Kyllä voisi, kertoo VTT Oy:n raportti, jonka ovat teettäneet yhdessä Tekes, Liikennevirasto, Traficom sekä Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM).

Itse laitteen keräämän datan manipulointi ei raportin mukaan olisi helppoa jos edes mahdollista, mutta sen sijaan seurantalaitteen tekeminen toimintakyvyttömäksi onnistuisi useilla yksinkertaisilla keinoilla.

Seurantalaatikon lähettämän signaalin saisi raportin mukaan estymään kaikista kuviteltavissa olevista suojauksista huolimatta niinkin vaivattomasti kuin peittämällä laite foliolla.

Foliokikan ohella raportti mainitsee ilmiselvinä uhkina myös laitteen antennisignaalin välittämisen rikottavissa olevalla johdolla, laitteen energiansyötön katkaisun sekä paikannussignaalin häirinnän helposti saatavilla olevilla ulkopuolisilla häirintälaitteilla.

Ainakin osa näistä häirintä- ja estotoimenpiteistä voitaisiin kuitenkin havaita viranomaisjärjestelmissä, kunhan paikannusmoduuli vain pitäisi sisällään esimerkiksi liikeantureita ynnä akkuvarmennuksen:

”Ajoneuvo, josta seurantalaite on poistettu tai tehty kokonaan toimintakyvyttömäksi, voitaisiin havaita tienvarren tarkastuslaitteilla, jotka kuvaavat rekisterikilpiä ja vertaavat taustajärjestelmän sijaintitietoja tarkastuspisteen havaintoihin. Jos havainnot eivät täsmää, ajoneuvolaitteessa on joko vikaa tai sen toiminta on estetty. Tarkastusta voidaan tehdä joko kiinteitä asemia käyttäen tai liikutettavilla laitteilla”, raportti summaa valvonnan toteuttamisesta ja jatkaa:

”On syytä huomata, että satelliittipaikannuksen häirintälaitteen kantama voi olla esimerkiksi 500 metriä, jolloin yksi häirintälaite pimentää useita ajoneuvolaitteita. Näin ollen tietojen puuttuminen ei välttämättä johdu tarkastettavan autoilijan epärehellisyydestä vaan lähistöllä olevan toisen ajoneuvon käyttämästä häirinnästä”.

Mahdollisten väärinkäytösten tarkastus voisi VTT:n raportin mukaan osoittautua kuitenkin monimutkaiseksi ja resursseja vaativaksi.

”Satelliittipaikannuksen estäminen radiohäiriötä lähettävillä laitteilla on helppoa ja edullista. Monimutkaisemmat paikannussignaalin häirintätavat ajoneuvojen ulkopuolelta, kuten signaalien väärentäminen, edellyttäisivät sen sijaan syvällisiä tietoja ja nykyään huomattavan arvokkaita sotilastason lähetyslaitteita”.

Pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituksen puolueista keskusta on jo asettunut avoimesti nimenomaan satelliittivalvonnan kannalle.