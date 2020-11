KL: Teslojen myynti pomppasi Virossa 1300 prosentin kasvuun – Suomessa ajamiselle asetettu tiukka tukiehto

Viron sähköautomyynti on piristynyt huomattavan hankintatuen myötä reippaasti.

Virolaisiin kilpiin rekisteröity Tesla on nyt aiempaa yleisempi näky. Parhaiten Virossa myy malli ”3”.­

Viron valtion myöntämä 5 000 euron hankintatuki alle 50 000 euron hintaisiin täyssähköautoihin on alkanut näkyä paikallisissa autokaupoissa, kertoo Kauppalehti.

KL:n mukaan myyntimäärien noususta on päässyt nauttimaan erityisesti Tesla, jonka ensirekisteröinnit ylsivät Virossa heinäkuussa peräti 1300 prosentin kasvuvauhtiin.

Suhteellisen huippukasvun taustalla piilee luonnollisesti Viron Tesla-myynnin varsin vaatimaton vertailulähtötaso, mutta yhtä kaikki: Sähköautot alkavat nostaa nyt myyntiään myös eteläisessä naapurimaassa.

Viron sähköautokauppaa vauhdittava hankintatuki on Suomen 2000 euroon verrattuna huomattavan suuri, mutta rahat tukiin tulevatkin Suomesta poiketen – eivät tavalliseen tapaan valtion vero- ja muista tavanomaisista tuloista, vaan korvamerkityistä päästöoikeuksien myynnistä.

– Tammi-helmikuun tukivuorossa jaoimme sähköautoille 1,2 miljoonaa euroa ja nyt juuri on alkamassa vuoro, jossa jaetaan 400 000 euroa, Viron ympäristöinvestointien keskuksen projektikoordinaattori Aive Haavel kertoo luvuista Kauppalehdelle.

Virossa myönnettävän 5 000 euron sähköautotuen ehdot ovat kuitenkin tiukat. Tuettua täyssähköautoa ei voi esimerkiksi ostaa pelkästään Suomessa ajamiseen, sillä virolaispykälien mukaan kilometreistä vähintään 80 prosentin on kerryttävä Viron maaperältä.

Mukana on myös vuotuinen ajomäärävaatimus, eli neljän vuoden aikana kilometrejä on kerryttävä tuettuun sähköautoon keskimäärin parikymmentätuhatta per vuosi.