Vuoden Auto Suomessa -ehdokkaiden joukossa on jo kuusi täyssähköautoa

Arvostetusta palkinnosta kilpailee tällä kertaa yhteensä 27 autouutuutta.

Onko parasta vastinetta rahalle tarjoava autouutuus tänä vuonna jo täyssähköinen, vai vieläkö voitto lankeaa myös perinteisiä voimalinjavaihtoehtoja tarjoavalle uutuusautolle?

Vastaus tähän on luonnollisesti vielä auki, mutta tämänkertaisten Vuoden Auto -ehdokkaiden valossa on jo ilman muuta selvää, että tavalla tai toisella mukana oleva sähkö on nyt suvereenisti päivän sana.

Pelkästään täyssähköisinä saatavia automalleja on yhteensä mukana kuusi, eli aakkosjärjestyksessä Honda e, Kia Soul, Mazda MX-30, Porsche Taycan, Renault Zoe ja VW ID.3.

Kaikkia mukana olevia autoja yhdistää niiden tulo markkinoille viimeisen vuoden aikana.

Mukaan päästäkseen ehdokkaan täytyy olla äänestyshetkellä myös myynnissä Suomessa sekä tuomariston koeajettavana, mikä luonnollisesti siirtää joitakin kaikkein uunituoreimpia tuotteita seuraavan vuoden kisaan.

Vuoden Auto -kisan lopputaistoon pääsevät automallit julkistetaan tänä vuonna 11. marraskuuta, minkä jälkeen tuomaristo pääsee tutustumaan finalisteihin vielä kertaalleen KymiRingin moottoriradalla.

Toisen kierroksen koeajojen jälkeen vuorossa on lopullinen ja ratkaiseva voittajaäänestys, jonka tulos julkistetaan ensi vuoden alkupuolella Auto- ja Liikennegaalassa.