Ison ja ylellisen Kia Sorenton myyntiveturia odotellessa IS testasi hybridimallin ominaisuuksia.

Kian lippulaivamallin myynti on alkanut poistuvan malliston muodostaneella 2,2-litraisella nelivetodieselillä (202 hv) sekä uudella itselataavalla hybridillä.

Koeajetussa hybridissä on 1,6-litraisen bensiiniturbon (180 hv) tukena sähkömoottori (60 hv), jonka myötä kokonaistehoa on 230 hevosvoimaa ja vääntöä mukavat 350 newtonmetriä.

Pienen 1,49 kWh:n korkeajänniteajoakun turvin iso katumaasturi hiipii sähköisesti pieniä matkoja lähinnä liikkeellelähdöissä. Todellisen sähköajon mahdollistavassa lataushybridissä samaisen 180 hv:n bensamoottorin tukena on 91 hv:n sähkömoottori ja 13,8 kilowattitunnin ajoakku, joten sen luvataan kulkevan sähköllä yli 50 kilometriä.

Vetokoukkuvalmiudella varustetun hybridin vetomassa on 1 650 kiloa. Takaluukku on sähkötoiminen vain kahdessa parhaassa varustetasossa.­

Pistokehybridi ja dieselmalli ovat aina nelivetoja, mutta hybridin saa sekä etu- että nelivetoisena. Kaikki mallit ovat automaattivaihteisia: dieselissä pykäliä on kahdeksan, hybridiversioissa kuusi.

Nelivetohybridi pudotti maantieajossa pykälää yllättävän helposti, mikä ei ole kulutuksen kannalta hyvä asia. Muutenkaan hybridi ei ole mikään talousihme, sillä painavan SUV:n kulutus oli maantievoittoisella 485 km:n koeajolla yli 8,5 l/100 km.

Digitaalinen mittaristo ja kosketusnäyttö ovat tyylikkäästi samassa linjassa. Mekaanisia kytkimiä ja säätimiä on vielä runsaasti.­

Katvealueen monitorikuva näkyy suuntavilkun puoleisen mittarin paikalla.­

Ison auton menossa on mukavaa, hiukan jenkkihenkistä pehmeyttä. Ohjauksen luonteeseen tottuu helpommin kuin aktiiviseen kaistavahtiin, jonka saa onneksi kytkettyä pois toiminnasta.

Ajosuunnan ja ajoasetusten valinta tapahtuu kiertokytkimillä.­

Keskikonsolissa on kierrettävän ajosuunnanvalitsimen lisäksi ajotilanvalintakytkin. Hybridissä on kolme ajotilaa (eco, sport ja smart), dieselissä lisäksi comfort-asetus. Nelivedossa on lisäksi kolme maastoajotilaa (lumi, muta ja hiekka). 360 asteen kamerajärjestelmä osoittautui hyväksi apuvälineeksi helpohkossa maastossa tehdyllä lenkillä.

Perusvarustelua lukuun ottamatta kuljettajan istuin säätyy sähköllä. Huippuvarusteluun kuuluu nappanahkaverhoilu.­

Keskirivillä on reilusti polvitilaa ja reunapaikoilla hyvät oltavat. Pituussäädöllä varustetuissa penkeissä on nojan kallistussäätö.­

Lattiatasossa olevat lisäpenkit sopivat parhaiten notkeille keskenkasvuisille.­

Vetokyky heikkenee CO2-päästöjen laskiessa dieselin 2 500:stä pistokehybridin 1 500 kiloon – koeajetulla hybridillä saa vetää 1 650 kiloa painavaa jarrullista kärryä. Parhaaseen varusteluun kuuluu automaattinen tasonsäätö taka-akselilla.

Perusvarustelusta alkaen Sorentossa on muun muassa 12 tuuman digitaalimittaristo, kahdeksan tuuman kosketusnäyttö, mukautuva kaistavahti ja vakionopeudensäädin, led-ajovalot ja turvatyyny etuistuinten välissä. Business Luxury -huippuvarusteluun kuuluu katvealueen monitorit, jotka näyttävät mittaristossa taustapeilejä kattavampaa kamerakuvaa auton vilkuttavalta sivulta.

Senttimetrin verran joka suuntaan kasvaneen Sorenton akseliväli kasvoi 35 milliä ja keskipenkin jalkatila 93 milliä. Keski-istuinten kasvanut pituussäätövara helpottaa hiukan kulkua tavaratilan pohjalta esiin käännettäville lisäistuimille, mutta penkit sopivat paremmin keskenkasvuisille kuin aikaihmisille.

Takaluukun avauskytkin on oudosti luukun alareunassa. Tavaratilan peitteelle on useita kiinnityspaikkoja.­

Takana istutaan matalalla polvet pystyssä, ja pituustilaa pitää järjestää edessä olevaa penkkiä siirtämällä – keskirivin reilun jalkatilan vuoksi siihen on onneksi varaa. Kolmannen penkkirivin lisähinta on 1 489–1 966 euroa.

Jo viisipaikkaisena tavaratila on melkoinen, ja parhaimmillaan tasapohjaista tilaa järjestyy parin kuution verran. Takaluukun avauskytkin on hiukan oudosti alhaalla luukun alalaidassa, ja luukun sähkökäyttö kuuluu vain kahteen korkeimpaan varustetasoon.

Etuvetoisen hybridin hinnat alkavat 48 390 eurosta, nelivetohybridin 56 181 eurosta ja nelivetodieselin 54 296 eurosta. Alkuvuodesta Suomeen saapuvan pistokehybridin hinnat alkavat 57 802 eurosta. Matalien CO2-päästöjen myötä se kattaa maahantuojan mukaan ainakin puolet Sorenton myynnistä.