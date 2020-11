Pistokkeella ladattava Toyota RAV4 on oiva auto, mutta kannattaa punnita hyödyt tarkkaan

Toyota hylki erikoisen pitkään pistokkeella ladattavia autoja Priusia lukuun ottamatta, kunnes tuli RAV4 Plug-in hybrid. Kannatti odottaa!

Lyhyesti ilmaistuna suurimmat erot hybridi-RAV4:n ja uuden pistokkeella ladattavan RAV4:n välillä ovat toimintamatka sähköllä ja järjestelmäteho.

Toyota mainostaa, että sen itselataavan hybriditeknologian ansiosta hybridi-RAV4:llä voi ajaa suuren osan, jopa puolet matkasta sähköllä. Ehkäpä niin, mutta bensiinin kulutus nousee moninkertaiseksi verrattuna ulkoisesta lähteestä ladattavaan malliin, jonka sähköajon toimintamatka venähtää helposti yli 70 kilometrin.

Toimintamatka yhdellä sähkölatauksella on 74 kilometriä.­

Tässä tuleekin se asian jo aika kaluttu pihvi, eli autoa pitää jaksaa ja muistaa ladata saavuttaakseen hyödyt täysimääräisesti. RAV4:n plug-in hybridin ajoakun teoreettinen kapasiteetti 17,8 kWh on suuri, joten energiatehokkuutta heikentävää painavaa mötikkää ei kannata ajeluttaa latailematta.

Jos korkeajänniteakussa on jäljellä varausta, auto käyttää oletuksena sähköistä EV-tilaa. Täyssähkötilassa auto etenee nelivetoisesti. Suomen nopeusrajoituksia noudattamalla voi käytännössä ajaa aina sähköllä, sillä polttomoottori käynnistyy vasta kun nopeus on 135 km/h. Ilmalämpöpumppu mahdollistaa sähköajon myös alhaisissa lämpötiloissa.

EV/HV-tilassa auto etenee korkeajänniteakun turvin, mutta polttomoottori käynnistyy tarvittaessa. Tällöin tulevat myös kaikki lihakset käyttöön, jolloin kiihtyvyys nousee tasan kuuteen sekuntiin sadalla. Pelkällä sähköllä satasen suora sujuu samoin lukemin kuin maailman nopeimmilla sprinttereillä.

Painamalla pitkään EV/HV-painiketta syttyy mittaristoon CHG Mode -merkkivalo ilmoittaakseen, että korkeajänniteakkua varataan polttomoottorilla. HV-tilan voi valita haluttaessa ja säästää samalla akun varausta.

Ohjaamon toiminnallisuudet on suunniteltu mallikkaasti. Matkustamon tilat eivät kärsi ajoakusta, mutta tavaratilasta on kadonnut 60 litraa perushybridiin nähden.­

Jos on tottunut muihin kuin Toyotan käyttämään CVT-vaihteistoon, voivat liikkeellelähdöt tuntua verkkaisilta – kuin purkkaa venyttäisi.

Keskikonsolin asennetut ajotilan säätöjä on helppo käyttää, kunhan muistaa kirjainyhdistelmien merkityksen.­

Energian virtauksia ja kulutusta voi seurata sekä mittaristosta että keskinäytöstä.­

Keskinäytössä on myös mekaanisia painikkeita, mikä saattaa ilahduttaa monia.­

Hybridiversiolla esimerkiksi liittymistä moottoritienopeuksiin kiihdyttäminen on kiireessä voinut tuntua venytetyltä saarnalta polttomoottorin mekastaessa samalla puolisäädyttömästi. Oikeasti tasainen kiihtyvyys on saattanut vain hämärtää aikakäsitystä auton sisällä, sillä suorituskyky 8,1 sekuntia on ihan (0-100 km/h) riittävä.

Miksi moinen muistelo? Pistokkeella ladattava RAV4 on käytännössä sama auto kuin edellä mainittu hybridi, mutta bensahybridin 218 hevosvoiman kokonaisteho on pistokehybridissä 306 hevosvoimaa. Se selittyy osin etuakselin tuhdimmalla sähkömoottorilla.

Ovi avautuu riittävästi ja takaistuimella on runsaat tilat aikuiselle, vaikka etuistuinta olisi liu’utettu kohti perää.­

Samalla mahdollisuus ajaa yhtäjaksoisesti pitkää matkaa pelkällä sähköllä tekee käyttökokemuksesta aiempaa miellyttävämmän ja myös hiljaisemman. Ihan joka nurkalla lataamiseen ei ole syytä, sillä syksyisen koeajon aikana sähköajon toimintamatka vaihteli hiukan moottoritietä sisältäneissä taipaleissa 65–77 kilometrin välillä. Koetun perusteella ankaralla pihistelyllä voi sadan kilometrin sähköajo olla mahdollista.

Tavaratilan kansi liukuu kätevästi ja avaa säilytystilan lataushärpäkkeille.­

Mitä tästä kaikesta pitäisi ajatella? Tehoa ja monipuolista ajoa on nyt tarjolla rutkasti enemmän, mutta ajotiloihin liittyviä kirjainyhdistelmiä on vaikea hahmottaa, ellei halua omaksua Toyota-koodistoa.

Tilapäislatauslaitteella kotitalouspistokkeesta tyhjästä täyteen ajoakun lataus kestää alle 10 tuntia. Auton oma sisäinen laturi kykenee 6,6 kW:n lataustehoon. Mikäli ulkopuolinen laturi pystyy ottamaan yhdestä vaiheesta 32 ampeeria, latausaika jää varttia vaille kolmeen tuntiin.

Kaikki hyvin, jos hinta ei muodosta estettä

Tilava ja hyvin varusteltu RAV4 Plug-in Hybrid on ajettavuudeltaan vakaa. Ajotuntumaa edesauttaa myös ajoakun sijoittelu, mikä luo painopisteen alemmas kuin hybridiversiossa.

Iso, mukava, nopea ja vaivattomasti nelivedolla etenevä auto paljastaa kuoppaisilla metsäteillä, että varsinkaan taka-akselin osalta se ei ole erityisen samettinen. Muutoin on vaikea keksiä motkotettavaa.

Pistokehybridin hyvistä ominaisuuksista huolimatta voi hyvin ymmärtää, miksi osa Toyota-faneista pitäytyy perushybridin asiakkaina. Hintaero on nimittäin iso: hyvin varusteltu RAV4 Plug-in Hybrid maksaa 55 336 euroa, kun taasen perushybridistä pyydetään alimmillaan 41 391 euroa.