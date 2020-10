Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen joulukuun alussa käynnistyvästä romutuspalkkiosta.

Romutuspalkkion tarkemmat ehdot alkavat hiljalleen olla selvillä. Lopullisesti asia on kuitenkin varma vasta, kun laki on hyväksytty eduskunnassa.­

Romutuspalkkion ideana on uudistaa autokantaa, sillä sen avulla vanhoja liikennekäytössä olevia autoja korvautuu uusilla autoilla.

Elinkaarensa päässä olevan auton kierrättävä saa joukkoliikennepalveluiden, sähköpyörän tai uuden vähäpäästöisen bensiini- tai dieselauton hankintaan 1 000 euron romutuspalkkion, mikäli hankittavan uuden auton hiilidioksidipäästöt ovat eräitä poikkeustapauksia lukuun ottamatta enintään 120 g/km (WLTP).

Niistä kaasuautoille ei ole asetettu päästörajaa, mutta ladattaville hybrideille päästöraja on 95 g/km (WLTP).

Täyssähköauton, ladattavan hybridin ja kaasuauton hankintaan romutuspalkkio on puolestaan tasan tuplasti muita suurempi, eli 2 000 euroa.

Täyssähköauton hankkiva voi lisäksi yhdistää romutuspalkkioon myös 2 000 euron suuruisen täyssähköauton hankintatuen eli saada uudesta sähköautosta yhteensä jopa 4 000 euron lisäalennuksen.

Kuten vuoden 2018 romutuspalkkiossa, nytkin ehtona on, että palkkion saaja on omistanut romutettavan auton vähintään vuoden ajan.

Lisäksi edellytetään, että romutettava auto on ollut liikennekäytössä viimeksi kuluneen vuoden aikana.

Romutuspalkkioon on budjetoitu yhteensä 8 miljoonaa euroa ja se on lakiluonnoksen mukaan voimassa vuoden 2021 loppuun tai siihen asti kunnes koko romurahabudjetti on käytetty.