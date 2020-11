Mercedes-Benzin ylellinen lataushybridi kulkee 100 kilometriä sähköllä – melutaso kiinnitti huomion

IS kokeili Saksassa, miltä tuntuu ensi vuonna myyntiin tuleva Mercedes-Benzin S-sarjan lataushybridi.

S-sarjan myynti alkaa bensiinillä ja dieselillä toimivilla rivikuutosilla, jotka voi valita kahdella eri viritysasteella.

Vuoden 2021 puolella valikoima kasvaa V8-moottorilla, joukkoon tulevat Mercedes-AMG:n ja Mercedes-Maybachin näkemykset aiheesta ja mukaan saadaan S 580 e -lataushybridi.

Suomalaisittain mielenkiintoisimmassa vaihtoehdossa on S 450:n bensiinimoottorin apuna 110 kilowatin tehoinen sähkömoottori. Yhteensä tehoa on 375 kilowattia ja suurin vääntömomentti on mahtava 750 newtonmetriä.

Latausluukun kylkeensä saava S-hybridi kuuluu ensi vuoden julkaisuihin.­

Suorituskyky on samaa luokkaa kuin V8-moottorilla varustetuissa, mutta kulutus on parhaimmillaan vain murto-osa.

Ajoakun energiasisältö on 28,6 kWh, mikä riittää sadan kilometrin ajoon. Sen jälkeen akun voi ladata pikalatauksella (60 kW) puolessa tunnissa tai vaatimattomammalla teholla (11 kW) kolmessa tunnissa. Yhdistetty kulutus on version mukaan 1,3–1,6 litraa sadalla ja hiilidioksidipäästöt 29–37 g/km. Nykyisellä autoverotuksella S 580 e:stä tullee mallisarjan halvin vaihtoehto.

Suomeen S-sarjan lataushybridi saapuu syksyllä 2021 tavallisella ja pitkällä korilla, taka- ja nelivetoisena.

IS:n Saksassa kokeilema esisarjan auto on etevämmän tuntuinen kuin polttomoottoriset sisarensa. Vähän yli kahdellasadalla kilolla kasvanut omamassa ei haittaa ajamista.

Suurimman vaikutuksen tekee kuitenkin melutaso, joka on vielä alhaisempi kuin sisarmalleissa.

Sähkömoottorissa on mukavasti tehoa ja vääntöä rauhalliseen etenemiseen. Lataushybridien tyyliin regeneroivan jarrutuksen voimakkuutta voi säätää, joten yksi poljin riittää kaikkeen pysähtymistä lukuun ottamatta.

Bensiinimoottoria ei olisi oikeastaan edes tarvinnut, mutta sen olemassaolo piti varmistaa pari kertaa reippaammalla kaasupolkimen painalluksella. Sen jälkeen maisemat alkoivat vaihtua todella vilkkaasti.