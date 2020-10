Yksilöllinen ja tehokas. Näillä eväillä uusi Cupra Formentor etsii paikkaansa automarkkinassa.

Cupra Formentorilla erottuu helposti liikenteessä – ellei merkin yleinen suosio kasva räjähdysmäisesti. Maahantuoja uskoo vahvasti kasvuun, mutta tuotavien autojen määrä on edelleen kokonaisuuden kannalta pieni.­

Suorituskykyinen Formentor on Seatista erotetun automerkin ensimmäinen itsenäinen malli.

Formentoria markkinoidaan aitona Cuprana. Aiemmissa Cupra-logolla varustetuissa autoissa on pelattu enemmän mielikuvilla ja kuparisilla tehosteväreillä kuin aitoudella. Kuluttaja on mieltänyt ne pohjimmiltaan Seat-merkkisiksi autoiksi yhtä lailla kuin aluksi DS oli vain stilisoitu Citroën.

Miksi asiakas ostaisi Seatin sijasta hiukan kalliimman Cupran? K Auto Oy:n Seatista vastaava johtaja Jukka Kiuru sanoo Cupran olevan oma, uniikki merkkinsä.

– ”Olla erilainen, tehdä vähän toisin” on osa Cupran tarinaa myös tulevaisuudessa, Kiuru sanoo.

Kyse on erottautumisesta massamerkeistä. SUV-Coupéksi luonnehditulla Formentorilla se käy mainiosti, sillä autoja on ensi alkuun tulossa Suomeen puolensataa. Sellaisen tilaava saa erittäin suorituskykyisen auton houkuttelevalla hinnalla. Kun Saksassa auton hinta on 43 953 euroa, Suomessa 47 892 euron hinta sisältää 12 892 euroa veroja. Mielenkiintoiseksi hinnan tekee sekin, että suurin piirtein samankokoinen ja lähes yhtä tehokas Seat-johdannainen, faceliftin läpikäynyt Cupra Ateca maksaa 59 992 euroa.

Olkoonkin, että vajaat 50 000 euroa ei ole pikkuraha, mutta tehoja arvostavan pitää etsiä jonkin aikaa löytääkseen samoilla suoritusarvoilla ja yhtä laajalla varustelulla pakatun verrokin.

Kojelaudassa näkyy Cupran oman luonteen lisäksi VW-konsernin jaettuja ratkaisuja. Auto käynnistyy ohjauspyörän oikeanpuoleisesta satelliittipainikkeesta. Vasemmasta (kuva alla) valitaan ajotila. Cupra-ajotila tarjoaa tehostettua pörinää korville.­

Pelkästään parin kilometrin lenkillä auton luonteesta sai vankan käsityksen, että sillä pärjää yleisillä teillä ylenpalttisesti: 310 hevosvoimaa ja 400 newtonmetrin vääntömomentti vievät nelivetoista autoa puhdilla, jonka voisi hyvin valjastaa ratakäyttöön. Auton huippunopeus on rajoitettu lukemaan 250 km/h. Nollasta sataan se kiihtyy 4,9 sekunnissa.

Jo pikaisen vilkaisun perusteella Formentorin ohjaamo erottuu omakseen. Pesäeroa emoyhtiön tuotteiden tyyli- ja muotokieleen on otettu. Veloz-sanasta (”nopea”) johdetun VZ-varustetason kuppi-istuimista löytää oitis hyvän ajoasennon.

Myös Brembon jarrusatulat toistavat Cupralle ominaista kuparin väriä.­

Formentor VZ 2.0 TSI 228 kW 4Drive DSG -aloitusmallia seuraavat ensi vuonna tehoiltaan hillitymmät e-hybridit (204 ja 245 hevosvoimaa) sekä nelivetoinen 190-hevosvoimainen versio bensiinimoottorilla.

Cupran logoja näkyy vastaisuudessa myös uusien Cupra Leon -lataushybridimalleissa, joiden sähköiseksi toimintamatkaksi ennakoidaan 52 kilometriä.

Cupran lyhyen historian seuraava varsinainen merkkipaalu on el-Born, vuoden päästä tuotantovalmiina esiteltävä täyssähköauto.