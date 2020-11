Koeajossa Nissan Leaf isommalla akulla – onko 5 500 euron lisähinnan väärti?

Sähköautopioneeri Nissan Leaf parantaa suoritustaan.

Kuinka nopeasti aika liitääkään. Kun täyssähköautojen ns. kansanpainosten edelläkävijä Nissan Leaf esiteltiin ensimmäisen kerran valmiina tien päälle, oli ilmassa selkeästi historian siipien havinaa. Vihdoin tavallisen kansan sähköauto oli täällä – ja jäädäkseen.

Nyt tuosta tapahtumasta on jo kymmenen vuotta. Mitä sähköautoista voi todeta ja oppia katsomalla vuosikymmenen taaksepäin?

Paljonkin.

Ensimmäisenä tulee mieleen hinta. Kun Leaf saapui Suomen markkinoille ensimmäisen kerran keväällä 2012, oli sekä European Car of The Year- että World Car of the Year -tittelit vuonna 2011 voittaneella Leafilla Suomessa 1. huhtikuuta 40 800 euron hintalappu. Tuolloin ensimmäisen sukupolven Leafilla oli parhaimmillaan 175 kilometrin toimintamatka (NEDC).

Nissan Leaf maksaa alimmillaan reilut 32000 euroa, mutta suurempiakkuisesta autosta pitää maksaa lähtötasoon nähden yli kymppitonni enemmän.­

Tänään monin tavoin parempi, toisen sukupolven Leaf maksaa alimmallaan 32 170 euroa, ja auton toimintamatka on todenmukaisemman (WLTP) mittaussyklin mukaan 270 kilometriä. Auton hinta on siis halventunut vuosien varrella noin 20 prosenttia ja toimintamatka pidentynyt vähintään kolmanneksen. Kehitystä on faktisesti tapahtunut huomattavissa määrin. Samalla Leafia on myyty kaikkiaan jo likipitäen puoli miljoonaa kappaletta.

Sähköautojen kallein yksittäinen komponentti on yhä ajoakku, vaikka niiden tuotantohinnat ovatkin laskeneet.

Leafin ohjaamossa vallitsee melko tavanomainen nykyautojen tyyli. Taustapeili on sijoitettu siten, että pitkällä kuljettajalla se jää harmittavan alas näkökenttään.­

Leafin kapasiteetiltaan suurempi akku on tällä hetkellä koeajoautomme 62 kWh, jonka avulla auto yltää parhaimmillaan yhdellä latauksella 385 kilometrin laskennalliseen matkaan.

Hintaero 40 kWh:n akuston autoon on tuntuva, 5 500 euroa. Isommalla akulla Tekna-varustellun auton suurin mahdollinen latausteho on 100 kW, jolloin pikalatausaika 80 prosentin tasolle asettuu noin kolmeen varttiin. Tuntikausia ei siis tarvitse kahvistopilla akun täyttymistä odotella.

Kahdeksantuumainen kosketusnäyttö on vakiovaruste.­

Isoakkuisen Leafin suorituskykyluvut eivät enää tänä päivänä ole kovinkaan erityisiä, sillä sähköautoissa kehitys kehittyy jatkuvasti, ja entistä etevämpiä kilpailijoita on jo tullut markkinoille Suomessakin.

Nissan Leafin malli-ikä alkaa jo näkyä, vaikka toinen sukupolvi on ollut markkinoilla vasta kolme vuotta.

Keskikonsolista löytyvät vaihdevalitsin ja pari kytkintä.­

Leafilla on helppo päästä viralliseen kulutuslukemaan, vaikka pitäisi yllä hyvää keskinopeutta. Energiapihimpiäkin verrokkeja markkinoilta jo löytyy.­

Eniten Leafin ikä alkanee painaa lähes entisellään säilyneessä perusrakenteessa. Niinpä ajoasento on monelle pitkälle kuljettajalle hieman ongelmallinen, koska ohjauspyörä säätyy heikosti. Myös etumatkustajan penkin säädöt jäävät niukoiksi.

Mittaristo on toimiva yhdistelmä perinteistä analogiaa ja digiaikaa.­

Tekna-varustelussa on subwoofer, jonka vuoksi tavaratila 15 litraa muita varustelutasoja pienempi.­

Leafin ajotuntumaan suurempi ajoakku ei käytännössä vaikuta. Auton ohjausfiilis on suhteellisen neutraali, ja ohjaus palauttaa reippaasti, vaikkakin kuljettajalle ratilta palautuva tuntuma onkin hieman puutunut.

Nissanin e-pedal eli ”yhden polkimen ajaminen” on kokemattomankin helppo omaksua nopeasti. Auto on miellyttävän hiljainen jopa moottoritienopeuksissa, ja jousitusta voi luonnehtia onnistuneeksi Suomen tiestöä ajatellen. Perusasiat ovat siis kohtuullisen hyvällä tolalla.

Uusia sähköautoja putkahtelee nyt markkinoille miltei kuin syyssieniä sateella. Kilpailu alkaa vähitellen toimia kuluttajan hyväksi.

Tämänkin koeajon Leaf maksoi vielä viime vuonna 48 350 euroa, eli 3 500 euroa enemmän. Lisäksi ensimmäisen sukupolven Leafit maksavat maailmalla (24 kWh akustolla) alimmillaan enää vajaan kymppitonnin, joten yhä useampi sähköauto – jos sellaista harkitsee – on yhä useamman tavoitettavissa.

Nykyaikaisen sähköauton historia on lyhyt.