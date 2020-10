Kommentti: Yli miljoonalla suomalaisella on käsissään ”maailman tyhmin sijoitus” – kohta siitä rangaistaan entistä rajummin

Auto, maailman tyhmimpänä pidetty sijoitus, on tulossa entistäkin kalliimmaksi käyttää, kirjoittaa toimituspäällikkö Valtteri Varpela.

Se tulee joka vuosi. Joku sairastuu kausi-influenssaan, minä saan jossain kohtaa vuotta autokuumeen.

Ja kuten influenssa tai korona, myös autokuume näyttäisi tarttuvan perheen sisällä tehokkaasti. Ja ilmeisesti osa perheestä sairastaa myös sen oireettomana.

Kuusivuotias poikani tutkii joka päivä vanhoja autopelikortteja ja esittää näkemyksiään siitä, minkä merkkisestä autosta olisi korvaamaan kymmenen vuotta vanha farmari-Skodamme. Hänelle tärkein kriteeri on tietysti huippunopeus.

Kunpa oma näkemys olisi yhtä selvä.

Pumppuhinnat ylös, ruuhkamaksut ja tulonsiirrot?

Autoa sanotaan maailman tyhmimmäksi sijoitukseksi. Suomessa keskimääräisen uuden auton hinnan (33 000 €) on laskettu putoavan viidessä vuodessa noin puoleen alkuperäisestä.

Auto on noin kolmessa neljästä Suomen kotitaloudesta. Tämä hinnakas sijoitus on muuttumassa leijonanosalle suomalaisista vielä entistäkin kalliimmaksi.

Fossiilittoman liikenteen työryhmä esitteli tällä viikolla raporttinsa, jossa maalattiin kuvaa niistä toimista, joihin Suomi voisi ryhtyä päästäkseen päästövähennystavoitteisiinsa. Raportin mukaan Suomen tarvittaisiin jopa 700 000 sähköautoa vuoteen 2030 mennessä. Tällä hetkellä autoistamme 98 prosenttia kulkee bensalla tai dieselillä.

Vihreiden Maria Ohisalo tulkitsi raporttia niin, ettei tavoitteeseen tulla todennäköisesti yltämään ilman polttoaineiden hintojen korottamista. Ohisalon mukaan hallitus on myös edistämässä ruuhkamaksuja mahdollistavaa lainsäädäntöä.

Eikä siinä kaikki. Suurimman osan verotus kiristyisi, jos vähävaraisille ja syrjäseuduilla asuville autoilijoille ruvettaisiin tekemään tulonsiirtoja ”pankkitilille ilmestyvänä rahana”, kuten liikenneministeri Timo Harakka (sd.) heitti.

Politiikka onkin yhä isompi vaikuttaja siinä, kuinka kalliiksi auton hankkiminen tai sen käyttäminen tulee. Suomi on sitoutunut vähentämään päästöjä – mikä on aivan oikein – ja verotus on muuttunut ja muuttuu sen mukaisesti. Diesel-autojen arvonkehityskäyrä 2010-luvulla on karua katsottavaa.

Kannattaisiko minun auton vaihtoa harkitsevana siirtää katse suoraan lataushybrideihin tai täyssähköautoihin, jolloin riski arvon romahduksesta olisi pienempi?

Ei välttämättä.

Yksi vero pois, leasing halvemmaksi

Kamux-ketjun ostojohtaja huomautti taannoin Hesarissa, että tekniikan uudistuessa hinnat voivat elää: jos ostan nyt kalliin sähköauton, vaarana on, että pian sen hinta onkin paljon halvempi.

Kaksi asiaa on kuitenkin varmaa.

Yksi: vaikka ostaisin minkä tahansa auton, se on joka tapauksessa huono sijoitus. Kaksi: tieto tästä ei laske perheemme autokuumetta astettakaan.

Onneksi autokuumeeseen löydetään yhä uusia hoitomuotoja. Yksityisleasing houkuttelisi, koska siinä auton arvaamattoman nopea arvon romahdus ei rysähdä omaan niskaan. Nyt leasing-autoilla on kuitenkin triplaverotus, kun auto- ja alv-veron päälle lyödään vielä palvelun alv-vero.

Voisiko tämän ylimääräisen alv:n poisto olla yksi lääke sekä hallituksen että meidän perheemme ongelmaan?

Kirjoittaja on IS:n toimituspäällikkö, joka on entinen Alfa Romeo -kuski ja tällä haavaa Skoda-kuski.