Pyöräliitto: Päästövähennystavoitteista ollaan jo jäljessä – ”moottoriteiden rakentaminen on nyt unohdettava”

Pyöräliikenteen edunvalvoja Pyöräliitto pitää Fossiilittoman liikenteen tiekartta -työryhmän työssä tuotettuja vaikuttavuusarviointeja hyvinä.

Pyöräliiton mukaan liikenteen päästövähennyksissä ollaan jo nyt tavoitteita jäljessä ja siksi liitto pitääkin tärkeänä, että päättäjät tarttuvat nyt ”rivakasti toimeen”.

– Fossiilittoman liikenteen tiekartan yhteydessä tehdyt vaikuttavuusarvioinnit osoittavat, että liikenteen päästövähennykset vaativat liikennepolitiikan uudistamista. Tavoitteiden saavuttaminen tulee olemaan hankalaa ja toimenpiteillä on jo kiire. Toivon, että sulle-mulle politiikan sijaan päättäjät uskaltavat valita kustannustehokkaimmat toimenpiteet, kuten liikenteen päästökiintiöjärjestelmän, sanoo Pyöräliiton toiminnanjohtaja Matti Koistinen, joka oli myös mukana Fossiilittoman liikenteen tiekartta -työryhmässä.

Käytännössä päästökiintiön käyttöönotto tarkoittaisi bensiinin ja dieselin mahdollisesti rajuakin hinnannousua.

– Esimerkiksi paljon esillä ollut autoveron poisto ei vähentäisi päästöjä, vaan lisäisi niitä. VTT:n arvion mukaan autoveron poistosta aiheutuisi yli 300 miljoonan euron verotulojen menetystä pelkästään vuonna 2030. Vaikutusten arvioinnin mukaan henkilöliikenteessä voi olla järkevää tukea esimerkiksi sähköautojen latausinfran rakentamista, mutta ei autojen ostoa, Koistinen jatkaa.

– Vaikutusten arvioinnin pohjalta onkin selvää, että liikenteen oman päästökiintiöjärjestelmän ainoa varma, kustannustehokas ja tasa-arvoinen tapa varmistaa päästövähennystavoitteiden saavuttaminen. Samalla on kuitenkin varmistettava, että autolle vaihtoehtoiset kulkumuodot ovat helposti saavutettavissa mahdollisimman monelle.

Pyöräliitosta muistutetaan, että polkupyörissä sähköistyminen muuttaa merkittävästi ihmisten liikkumistapoja ja lisää merkittävästi talvella pyöräilyä.

– Ensi vuoden alussa tuleva polkupyöräedun tuloverovapaus kasvattaa merkittävästi sähköpyörien suosiota Suomessa. On hyvin mahdollista, että puolet myydyistä pyöristä on sähköavusteisia vuoteen 2025 mennessä, Koistinen ennustaa.

Fossiilittoman liikenteen tiekarttaa pohtinut työryhmä ei ottanut kantaa liikenneinfrastruktuuriin kuten teihin ja muihin väyliin liittyviin asioihin, sillä niistä tehdään esityksiä vasta myöhemmin, Liikenne 12 -nimisessä työryhmässä.

– Toivoisin, että Liikenne 12 -työssä muistetaan, että ihmiset valitsevat kulkutapansa ensisijaisesti helppouden ja sujuvuuden perusteella. Meillä on tehty 70 vuotta autoilusta sujuvaa ja niinpä sen suosio on kasvanut todella isoksi, sillä muut vaihtoehdot on järjestetty huonosti. Eritasoliittymien ja moottoriteiden rakentaminen on nyt unohdettava ja keskityttävä jalankulun, pyöräliikenteen ja joukkoliikenteen infran kehittämiseen, Koistinen korostaa.

– Valtion tuki kuntien pyöräilyinfralle tulisi nostaa 100 miljoonaan euroon vuodessa. Tuoreiden vaikutusten arviointien perusteella tämä olisi kansantaloudellisesti erittäin kannattavaa. Hyöty-kustannussuhteeltaan pyöräliikenteen investoinnit ovat moninkertaisesti parempia kuin minkään muun liikennemuodon.