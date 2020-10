Uusi Škoda Octavia sai kolme uutta voimalinjaa – suosikista ei lienee epäilystä?

Suomalaisten suosiman Škoda Octavian menestyksen jatkuminen ei ole ainakaan voimalinjavaihtoehtojen kapeudesta kiinni.

Simply Clever -viikkoa viettävä Škoda tutustuttaa kuluttajat kolmeen uuteen voimalinjaan. Uudistunut Octavia on nyt myös ladatttava hybridi, kevythybridi sekä bio- ja maakaasulla käyvä auto.

Škodan maahantuoja Helkama-Auto Oy näkee, että uudet voimalinjat haukkaavat valtaosan tulevasta myynnistä. Viestintäpäällikkö Kari Aalo kertoi, että kaksikymmentäviisi prosenttia Octavian myynnistä on vastaisuudessa ladattavia hybridejä. Yhtä paljon Helkamalla uskotaan kevythybridiin. Joka viides Octavia-asiakas valinnee kaasuversion.

Jos katsoo autokaupan yleistä trendiä, niin voisi olettaa, että ladattavasta Octavia iV -mallista tulisi maahantuojan arvioita vieläkin suositumpi.

Škoda Octavia iV:n alin hinta on 35 993 euroa. Toimintamatka pelkällä sähköllä on parhaimmillaan 60 kilometriä (WLTP). Bensiinimoottori on 1,4-litrainen ja 150-hevosvoimainen. Lisänä on 85 kilowatin sähkömoottori. Yhteisteho on 204 hevosvoimaa ja suurin vääntömomentti 350 newtonmetriä. Vaihteisto on aina kuusipykäläinen kaksoiskytkinautomaatti ja vetävät pyörät ovat edessä.

Octavia RS iV tarjoaa mukavan rotevaa menoa.­

Octavia RS iV:n voimalinja on sama kuin ”perus-iV:ssä”, mutta tehoa on RS:n moottorista lirkuteltu 245 hevosvoimaa ja vääntöä 400 newtonmetriä. Lyhyen ajon perusteella 41 608 euron hinta tuntuu kohtuulliselta verrattuna halvimman ladattavan taksaan.

Octavia iV:n lataaminen Type2-latauslaitteella sujuu nopeimmillaan 3,6 kW:n teholla noin 3½ tunnissa.

Uusilla voimalinjoilla varustetut Octaviat eivät päälle päin eroa aiemmin tänä vuonna esitellyistä bensiini- ja dieselmalleista. Kuvassa G-Tec.­

Octaviasta löytyy nyt kaksipuolainen ohjauspyörä.­

Octavian kevythybridiä kutsutaan nimellä e-TEC. Sen saa kahtena eri tehoversiona. Kolmisylinterisen 1,0-litraisen bensiinimoottorin teho on 110 hevosvoimaa. Nelisylinterinen 1,5 bensakone tuottaa tehoa 150 hevosvoimaa. Kummankin yhteydessä on seitsemänvaihteinen DSG-vaihteisto. Moottoria tukee 48 voltin hihnakäyttöinen käynnistingeneraattori, joka saa virran 48 voltin litiumioniakusta. Kevythybriditekniikka tukee polttomoottoria 50 newtonmetrin lisäväännöllä.

Kaasusäiliön lisäksi G-Tecissä on yhdeksän litraa vetävä ”varatankki” bensiinille.­

Octavia G-Tec käyttää sekä bio- että maakaasua. 1,5-litraisessa TSI-moottorissa on tehoa 131 hevosvoimaa. Yhdeksän litran bensiinitankilla varustetun auton pisin toimintamatka on vajaat 700 kilometriä. G-Tec on saatavilla sekä liftback- että combi-mallina. Automaattivaihteiston lisäksi ensi vuonna on luvassa manuaalivaihteinen kaasuversio.