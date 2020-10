Onko sähköautojen nykyinen akkutekniikka vanhentumassa jo käsiin? Asiantuntijat vastaavat

Sähköautoihin liittyy yhä paljon kysymyksiä. Yksi niistä on akkutekniikan kehittyminen.

Kuinka kauan sähköautoissa käytetään näillä näkymin litiumakustoja ja milloin mahdollinen korvaava akkutyyppi tulee markkinoille?

Sähkötekniikan diplomi-insinööri ja Energiateollisuus ry:n asiantuntija Tuukka Heikkilä, Suomen Autoteknillinen Liitto SATL ry:n puheenjohtaja ja Taitotalon kehitysjohtaja Kari Kaihonen, Metropolian autoelektroniikan lehtori Vesa Linja-aho, sähkö- ja hybridiajotekniikan kouluttaja ja asiantuntija Frans Malmari Diagnolta sekä kolme muuta autotekniikan alan suomalaista asiantuntijaa vastaavat tähän kysymykseen seuraavasti:

”Todennäköisesti litiumpohjaisia akustoja käytetään hyvin pitkään, sillä varteenotettavaa vaihtoehtoa ei ole noussut haastajaksi. On syytä huomata, että matka laboratoriossa toimivasta prototyypistä tosielämän käyttöön on pitkä, sillä akun tulee kestää kaikki ne olosuhteet, joissa autoa käytetään. Lisäksi mahdollinen uusi akkutyyppi tulee olla taloudellisesti kannattava valmistaa, mikä on yhtä lailla haastavaa.

Niin kutsutut kiinteän elektrolyytin akut (solid-state batteries) ovat vielä kehitysvaiheessa, eikä liikenteen sähköistyminen voi jäädä odottamaan sitä, että uudesta akkutyypistä ehkä joskus saadaan toimiva malli markkinoille.”

”Nykyaikaiset litiumakut kehittyneine lisäaineineen ovat osoittautuneet riittävän hyviksi autokäyttöön sekä ominaisuuksien että valmistuskustannusten puolesta.

Seuraava askel voi olla myös polttokenno, joka tuottaa sähköä akuille ja sillä tavoin ratkaistaan akuston kapasiteettiongelma. Polttokennoautot ovat tosin olleet tulossa kohta jo useamman vuosikymmenen, joten niiden yleistymiseen liittyy edelleen paljon epävarmuutta.”

Lähde: Suomen Autoteknillinen Liitto (2020): Kysymyksiä sähköautoista – SATL:n asiantuntijat vastaavat.