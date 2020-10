Sähkömonopolien siirtohinnat kurittavat myös autoilijaa – Autoliiton tj: Alkaa harmaita pilviä kerääntyä taivaalle

Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen ottaa kantaa viime päivinä paljon keskustelua herättäneeseen sähkön siirtohinnoitteluun.

Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen näkee isona ongelmana, että nykymenolla sähkön kokonaishintaa on vaikea ennustaa. –Selvää on vain hinnan nousu, Nieminen uskoo.­

Autoilun kannalta siirtohinnoittelussa on kyse isosta asiasta – ja tulevaisuudessa merkitys kasvaa.

– Yksi asia on selvä – liikenne sähköistyy. Tämä toimintalinja on valittu koko maailmassa ja autonvalmistajille on asetettu EU:ssa kriteerit, joiden täyttäminen edellyttää sähköistymistä, Nieminen kirjoittaa kolumnissaan.

– Olemme tottuneet siihen, että fossiilisten polttoaineidenkin hinnat vaihtelevat kilpailutilanteen, kuljetuskustannusten ja maailmanmarkkinahintojen vaihtelun takia. Tämä vaihtelu ei kuitenkaan ole mitään siihen verrattuna, minkä sähkönjakeluyhtiöiden monopoli mahdollistaa.

Pasi Nieminen­

Nieminen muistuttaa, että siirtohintojen ero vaihtelee enimmillään yhdeksän senttiä kilowattituntia kohden.

– Tämän seurauksena auton tankkaaminen sähköllä voi olla lähes puolet kalliimpaa eri verkkoyhtiöiden alueella.

– Tässä kun huomioidaan vielä lisääntyvä kysyntä, niin jo alkaa harmaita pilviä kerääntyä taivaalle, Nieminen kirjoittaa.

– Sähkön kokonaishinnasta siirtomaksujen osuus voi olla jopa lähes 80 prosenttia.

Niemisen mukaan Energiavirasto ja poliittiset päätöksentekijät ovat lähinnä reagoineet monopolien vapaaseen hinnoitteluun olankohauttelulla.

Toimitusjohtaja Niemisen kolumni julkaistaan keskiviikkona 28. lokakuuta ilmestyvässä Moottori-lehdessä.