Yritysjohtaja osti liki 50-vuotiaan Jaguarin 104 000 eurolla – autolla pystyi ajamaan 150 metriä

Lahtelainen yritysjohtaja ja tamperelaisen autoliikkeen toimitusjohtaja yrittivät eilen tuloksettomasti hieroa sopuratkaisua 104 000 euroa maksaneesta Jaguar E-Typestä.

Ostaja haluaa purkaa kaupan, koska ei ole tyytyväinen ostokseensa. Ensimmäinen ajo avoautolla päättyi kaikkea muuta kuin odotetulla tavalla – auto sammui 150 metrin jälkeen, eikä omistaja ole sen jälkeen autoaan ajanut. Ostajan mielestä auto on edelleen viallinen, vaikka se kävi korjattavana.

Myyjän mielestä auto on korjattu ja se on kunnossa, eikä niin ollen perusteita kaupan purkamiseksi ole.

Maanantaina osapuolet istuivat saman pöydän ääressä Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa pidetyssä valmisteluistunnossa. Istunnossa ei sopua löytynyt. Marraskuussa on todennäköisesti esillä riidan pääkäsittely, jolloin ratkaistaan Jaguarin kohtalo. Päivämääräkin istunnolle on jo varattu.

Riidan kohteena oleva vuoden 1973-mallinen Jaguar rahdattiin aikoinaan Ruotsiin Yhdysvalloista. Naapurimaassa sillä oli ajettu vain muutamana kesänä, kunnes auto laitettiin kolmeksi vuosikymmeneksi näyteikkunaan kansan ihailtavaksi.

Auto tuotiin Suomeen kymmenkunta vuotta sitten.

Kantajan saamien tietojen mukaan ajoneuvo on sen jälkeen purettu täysin ja uusittu kokonaan. ”Ajoneuvoa on entisöity neljän vuoden ajan ja tästä on kertynyt yli 200 000 euron kulut,” kanteeseen on kirjoitettu. Kustannuksia selittää käsityönä tehtyjen osien kalleus.

Yritysjohtaja kiinnostui Jaguarista viime vuoden alussa ja otti yhteyttä myyjään. Ajatuksena oli saada avoauto kesäkäyttöön.

Myyjä kertoi, että auton 5,3-litraisen moottorin tilalle oli vaihdettu 6-litrainen vähän ajettu Jaguarin XJ40-sarjan moottori. Moottorin vaihdon ja vaihteiston vuoksi auto ei kuitenkaan kelvannut museorekisteriin, vaikka yritysjohtaja oli siinä käsityksessä, että kyse olisi museoautosta.

Kaupat sovittiin ja autoharvinaisuus tuotiin uudelle omistajalle viime vuoden toukokuussa, jolloin hän pääsi ensimmäisen kerran ajamaan sitä. Auto vei isäntäänsä 150 metriä – kunnes moottori sammui. Matkan katkeamisesta ja moottorin äänestä omistaja päätteli, ettei kaikki ole kunnossa.

Omistaja reklamoi heti viasta. Jaguar vietiin korjattavaksi Tampereelle. Auto seisoi kolme kuukautta korjattavana. Vasta elokuussa puheluiden jälkeen omistaja sai autonsa takaisin.

Omistaja ilmoitti kuitenkin myyjälle, että hän purkaa kaupan ja vaati rahojaan takaisin. Myyjä ei purkua hyväksynyt.

Yritysjohtaja ei mielestänsä saanut sellaista autoa kuin hän uskoi saavansa ja teki kaupat saamiensa virheellisten tietojen perusteella.

” Jaguar on toistaiseksi yritysjohtajan tallissa.

Autolla ajetut kilometrit ovat yksi riidanaihe. Mittarilukemaksi ostajalle kerrottiin 10 553 kilometriä, mutta autolla olikin ajettu 35 553 kilometriä entisöintihistorian mukaan.

Myyjä pitää ostajan vaatimuksia perusteettomina ja on sitä mieltä, että ostaja sai ennen kaupantekoa oikeat tiedot.

Autokauppias muistuttaa, että 46 vuotta vanha auto ei ole entisöinnistä huolimatta saman veroinen kuin nykyautot. Hänen mielestään tiedonantovirheen perusteella ei kaupan purkamiselle ole perusteita.

Kaksi kesää on jo mennyt, eikä yritysjohtaja ole päässyt odottamilleen ajeluille. Jaguar on toistaiseksi yritysjohtajan tallissa.

Sopu on edelleen mahdollinen. Elleivät osapuolet sitä löydä, asian ratkaisee käräjäoikeus.