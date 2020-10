Äkkiseltään vähäiseltäkin tuntuva laiminlyönti voi rikkoa uuden dieselin pahimmillaan todella kalliisti.

Uudemman sukupolven dieselit erottaa vanhemmista esimerkiksi ns. AdBlue- eli urealiuoksen täyttöaukosta joka sijaitsee tyypillisesti polttoainekorkin vieressä. Urealiuos on lisäaine, jota ruiskutetaan pakokaasun sekaan, jotta moottori täyttäisi tuoreimpien päästönormien vaatimukset.­

Myös uudet dieselautot ovat muuttuneet vuosien myötä tekniikaltaan aina vain monimutkaisemmiksi ja hienosyisimmiksi.

Kuluttajan kannalta kiinnostavimpia nousevia kysymyksiä on se, mitä dieselmoottoreiden kehitys tarkoittaa lompakon kannalta? Eli ovatko kaikki dieselautot nykyään rahallisia aikapommeja ja ennen kaikkea, mitkä ovat nykydieselin tyypillisimpiä paljon rahaa vieviä korjauskohteita?

Tähän kysymykseen Diagno Oy:n dieselasiantuntija Björn Boström, Metropolia AMK:n ajoneuvo- ja konetekniikan lehtori Heikki Parviainen, Neste Oyj:n asiantuntijaryhmä (Mattias Hellström, Terhi Kolehmainen, Markku Kuronen, Seppo Loikkanen, Jukka Nuottimäki ja Teemu Sarjovaara), VTT:n johtava tutkija Juhani Laurikko sekä Liikenne- ja viestintävirasto Traficom ja Suomen autoteknillinen liitto SATL ry:n työryhmät vastaavat tähän yhdessä seuraavasti:

”Kuten minkä tahansa tekniikan kanssa, korjauskulut saattavat joskus koitua suhteellisen kalliiksi. Mitä edistyksellisempää tekniikka on, sitä kalliimmista komponenteista pääsääntöisesti on kyse. Tämä heijastuu tavallisesti myös korjauskuluihin.

Ruiskutusjärjestelmän komponentit joutuvat nykyään sietämään entistä suurempia kuormituksia, ruiskutuspaineiden noustua jo yleisesti yli 2 000 barin. Samalla nopeus- ja tarkkuusvaatimukset ruiskutustekniikan osalta ovat kasvaneet, minkä seurauksena suuttimien toleranssit ja esimerkiksi suutinreikien koot ovat entistä pienempiä.

Ilmiön haittapuoli on, että esimerkiksi satunnainen virhetankkaus pienelläkin määrällä bensiiniä, saattaa aiheuttaa alkavan vaurion mm. korkeapainepumpun voitelun jäädessä hetkellisesti puutteelliseksi. Joskus vaurio ilmenee vasta paljon myöhemmin, kun mekaanisesta vauriosta syntyneet metallipartikkelit ovat kulkeutuneet suuttimiin. Valitettavasti partikkeleita on tässä vaiheessa jo koko järjestelmässä, ja niitä on käytännössä mahdotonta poistaa uusimatta lähes koko järjestelmää.

Myös huollon, esimerkiksi polttoainesuodattimen vaihdon laiminlyönti johtaa usein kalliisiin korjauksiin vastaavista syistä. Auton säännöllisellä huoltamisellakin voi välttyä epätoivotuilta yllätyksiltä.

Autolle mainostettu pitkä huoltoväli kuulostaa kyllä hyvältä, mutta pidemmän päälle moottorin kuluminen ja likaantuminen korostuu pitkillä huoltoväleillä. Tästä koituu helposti seurausvahinkoja turbolle sekä pakokaasun takaisinkierrätykselle ja jälkikäsittelyn muille komponenteille, kuten hiukkassuodattimelle. Monesti olisikin pitkäjänteisesti ajatellen halvempaa teettää huollot hieman suositeltua tiheämmin.

Nykyään pakokaasujen jälkikäsittelyjärjestelmä sisältää niin ikään komponentteja, joiden uusiminen saattaa tulla kalliiksi. Joissain määrin käyttäjä voi itsekin vaikuttaa tähän, esimerkiksi varomalla kolhimasta auton alustaa epätasaisilla ajoalustoilla kuten mökkitiellä. Toki on myös vikoja, joihin käyttäjä itse ei juuri voi vaikuttaa – tekniikasta tai ajoneuvon käyttövoimasta riippumatta.”

Lähde: Suomen Autoteknillinen Liitto (2020): Kysymyksiä dieselautoista – SATL:n asiantuntijat vastaavat.