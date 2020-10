Main ContentPlaceholder

Volkswagenin henkilö- ja pakumalliin lisää älyä – kaasuversiokin tulossa, lataushybridistä vihjaus

Volkswagen Caddy on sementoinut paikkansa markkinoilla. Autoa on valmistettu jo yli kolme miljoonaa kappaletta. Nyt on viidennen sukupolven aika, ja uudistukset koskevat sekä henkilöauto- että pakettiautomallia.

Viidennen sukupolven Caddyt valmiina kuljettamaan ihmisiä ja tavaraa. Caddy on saatavilla viisi- tai seitsemänpaikkaisena henkilöautona. Malliversiosta riippuen autoihin saa myös nelivedon vuoden 2021 keväästä alkaen.­