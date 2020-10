Kokoomuksen eduskuntaryhmä: Autovero poistettava neljässä vuodessa – samalla korotus ajoneuvoveroon

Uusien autojen kaupan hyytyminen huolettaa kokoomusta. Lääkkeeksi puolue esittää autoveron poistamista.

”Jos suomalaisilla ei ole varaa turvalliseen, puhtaaseen autoon, he joutuvat ajamaan vanhoilla saastuttavilla autoilla. Kokoomuksen mukaan tehokkain keino autokannan uusiutumiseen olisi autoveron portaittainen poistaminen neljän vuoden kuluessa. Muutos kompensoitaisiin korottamalla osittain ajoneuvoveroa. Kun syy tuontiautoihin poistuisi, kotimainen uusien autojen kauppa tuottaisi satoja miljoonia euroja enemmän veroja vuodessa ja arviolta 1 300 henkilötyövuoden verran uutta työtä”.

Näin kuuluu nyt kokoomuksen eduskuntaryhmän näkemys liikennepäästöjen vähentämisprojektiin.

– Nykyinen verorakenne ylläpitää vanhojen ja suuripäästöisten autojen maahantuontia. Suomi on tällä hetkellä vanhojen tuontiautojen hautausmaa. Se ei ole ihmisten vika, vaan verojärjestelmämme vika. Autokannan uusiutuminen lisäisi merkittävästi myös liikenneturvallisuutta, johon olemme sitoutuneet sitoutunut, ohjelmatyöstä vastannut kokoomuksen kansanedustaja Markku Eestilä toteaa.

Kokoomuksen mukaan liikenteen päästövähennyskokonaisuudessa tulisi nyt tunnustaa, ettei mikään skenaario oleta autojen merkittävää vähenemistä ”ilman työssä käymistä ja harrastuksissa kulkemista kohtuuttomasti rankaisevia keinoja”.

– Autoilun raju vähentäminen on suomessa väärä ja epäoikeudenmukainen keino. Onneksi käyttövoimaa voidaan vaihtaa. Siksi olennaista on saada autokanta nuortumaan nopeammin ja kaikille suomalaisille mahdollisuus nykyistä uudempaan, turvallisempaan ja puhtaampaan ajokkiin. Esitämme siksi autoilun verotuksen rakenteellista muutosta, jossa uusien autojen hankintaverosta luovutaan neljässä vuodessa kokonaan, kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen puolestaan sanoo.

Puolueen kansanedustajista Saara Sofia Sirén kannattaa liikenteen päästövähennysten liittämistä myös kotimaiseen polttoainetuotantoon ja uusimpaan teknologiaan.

– Synteettinen polttoaine tai niin kutsuttu sähköpolttoaine on päästöttömän sähkön, hiilidioksidin ja vedyn avulla tuotettua polttoainetta. Suomessa on alan osaamista ja kaupallinen läpimurto voidaan nähdä jo lähivuosina. Polttomoottoriautot voisivat kulkea tehtaidemme hiilidioksidipäästöistä tehdyn polttoaineen avulla. Tämä olisi suuri mahdollisuus ajatellen etenkin raskasta liikennettä, jonka sähköistäminen on vaikeaa. Haluamme viipymättä muuttaa lakia jakeluvelvoitteesta niin, että kotimainen puhdas polttoaine lasketaan osaksi uusiutuvia jakeita.

Suomi on sitoutunut pääministeri Sanna Marinin (sd) hallituksen johdolla puolittamaan liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä ja muuttamaan liikenteen kokonaan hiilettömäksi vuoteen 2045 mennessä.