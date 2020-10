Luksusluokan katumaasturi sai uusia muotoja ja ominaisuuksia: Voimaa ja päästöjä yhä hillittömästi

Katumaastureiden ylimpään laatuluokkaan kuuluva Bentley Bentayga uudistui.

Valmistaja kuvailee Bentaygan yhdistävän suorituskykyisen Grand Tourerin, ylellisen limusiinin, tilavan perheauton sekä maastoauton ominaisuudet. Takaosa on muotoiltu kokonaan uudestaan.­

Ylellinen Bentley Bentayga edustaa aivan jotain muuta kuin myyntimenestys Nissan Qashqai. Miljoonien sijaan Bentayga-autoja on rakennettu käsityönä yli 20 000 kappaletta. Se on automaailmassa vähän, mutta valmistaja ylpeilee sillä, että se on enemmän kuin minkään kilpailevan mallin lukemat.

Suomessa noin 200 000 euroa pienimmillään maksava Bentayga on uudistunut sekä ulkomuodoltaan että sisältä. Bentaygan ylistettyä sisustusta on uudistettu entisestään. Suurimmat näkyvät muutokset ovat uusi kojelaudan keskiosa ja ohjauspyörä, uudet oviviimeistelyt sekä täysin uudet istuimet. Viiden istuimen malliversiossa myös takaistuimet saa nyt ilmastoituna. Takapenkillä on myös huomattavasti enemmän tilaa, sillä jalkatila on kasvanut 10 senttimetriä kokoonpanosta riippuen.

Uusimman sukupolven infotainment-järjestelmässä on 10,9-tuumainen näyttö, jossa on reunasta reunaan ulottuvat grafiikat. Täysin uudessa digitaalisessa näytössä resoluutio ja dynaaminen grafiikka voidaan mukauttaa kuljettajan mieltymysten mukaisesti.

Uudet ellipsin muotoiset ajovalot nähdään Bentley-mallissa ensimmäistä kertaa. Matriisietusäleikkö on aiempaa pystympi.­

– Lähes viisi vuotta sitten tapahtuneesta lanseerauksesta alkaen Bentayga on ollut aito määritelmä luksusluokan SUV-mallille. Kuten Continental GT aikoinaan, Bentayga loi täysin uudenlaisen segmentin markkinaan. Moni muu valmistaja on sen jälkeen yrittänyt tavoitella Bentaygan ominaisuuksia, mutta kukaan ei ole pystynyt todella haastamaan meitä. Uusi Bentayga nostaa luksus-SUV-mallien tason entistä korkeammalle ja etumatka kilpailijoihin kasvaa entisestään. Olemme kuunnelleet asiakkaitamme ja tehneet parannuksia heidän toiveidensa mukaisesti tärkeimpiin asioihin, joten uusi Bentayga on alkuperäisen mallin upea, moderni seuraaja, Bentleyn toimitusjohtaja Adrian Hallmark kertoo pidäkkeettömästi tiedotteessa.

Uudessa Bentaygassa on valmistajan mukaan ohjaamoa kehitetty entistä paremmaksi. Mittariston on nyt täysdigitaalinen, kuten Continental GT:ssä ja Flying Spurissa.­

Uusista malliversioista ensimmäinen on Bentayga V8. Sitä seuraavat vielä tänä vuonna ladattava hybridi sekä W12-moottorilla varustetut Speed-versiot.

Bentaygassa on nyt ensimmäistä kertaa vakiona langallisen järjestelmän lisäksi myös langaton Apple CarPlay Android Auton tapaan.­

Uuden Bentaygan voimanlähteenä on neljälitrainen, 32-venttiilinen kahdella twin-scroll-turbolla varustettu V8-bensiinimoottori. Tehoa on 550 hv ja vääntöä 770 Nm. Auton huippunopeus nousee 290 kilometriin tunnissa ja se kiihtyy nollasta sataan km/h 4,5 sekunnissa.

Ihan päästöittä eivät nuo lukemat toteudu: CO2-lukema on 302 g/km ja yhdistetty kulutus 13,3 l/100 km. Taloudellisuutta parantaa sylintereiden lepuutustoiminto, joka voi sopivissa olosuhteissa deaktivoida neljä sylinteriä kahdeksasta normaalia ajettavuutta heikentämättä.

Bentley Dynamic Ride -elektronista kallistuksenvakainteknologiaa on kehitetty uudessa Bentaygassa. Takana raideleveys on 20 millimetriä aiempaa suurempi, minkä tarkoitus on helpottaa ohjaamista ja tehdä vasteesta lineaarisemman.

Uudessa Bentaygassa on Bentleyn Drive Dynamics Mode -järjestelmän ja lisävarusteena saatavien All-Terrain Specification -asetusten ansiosta käytössä on kahdeksan ajoprofiilia.