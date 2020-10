Lisää edistyksellisiä ominaisuuksia: Mersun S-sarjan uuden auton voi kutsua luokseen

Mercedes-Benzin uusi S-sarja osaa liikkua ilman ajajan apua tai jopa ilman kuljettajaa.

Mercedes-Benzin tavoitteena oli vaatimattomasti tehdä maailman paras auto. Ihan vakiovarusteena eivät kaikki uuden Mercedes-Benzin S-sarjan kyvyt tule, mutta uutuus osaa yllättää.

Ennen koeajon alkua esiteltiin Stuttgartin lentokentän pysäköintihallissa, kuinka S-sarjalainen haki aivan itsenäisesti oman ruutunsa. Auton pystyi myös tilaamaan käyttöön, ja se lipuikin luokse kuin koulutettu koira.

Mieleen tuli saksalaismerkin pitkään käyttämä mainoslause, ”maailma tarvitsee esikuvia”. S-sarjan uuteen sukupolveen tuo ajatus sopii erinomaisesti, sillä autoon on ladattu jälleen suuri määrä ennennäkemättömiä varusteita.

Valtaosa niistä on tässä ensimmäisessä vaiheessa kalliita lisävarusteita, mutta ajan mittaan ne saadaan lähes kaikkien autoilijoiden iloksi.

Ennen vuosituhannen vaihdetta esitellyssä, silloin uudessa S-sarjan sukupolvessa oli mukautuva vakionopeudensäädin. Nyt tuo varuste on vakiona muun muassa Toyota Yariksessa.

Nyt esitellyssä S-sarjassa tuollaisia aikanaan yleistyviä varusteita ovat muun muassa takamatkustajien etuturvatyynyt, koria sivutörmäystilanteessa nostava järjestelmä, aidosti kolmiulotteinen mittaristo ja navigoinnin ohjeiden heijastaminen tiehen.

Upeita varusteita, säädettävää ja mietittävää on niin paljon, että autoon on syytä tutustua perusteellisesti ennen ajoon lähtöä.

Parhaissa etuistuimissa on muun muassa 19 moottoria ja kymmenen eri hierontaohjelmaa. Ajatuksena on ollut nostaa ylellisyys ja mukavuus aivan uudelle tasolle. Siinä auttavat myös entisestään kasvanut kori, jonka ansiosta matkustamossa on entistä enemmän tilaa.

Vakiovarusteinen ilmajousitus on etevä, mutta sen voi korottaa vielä korkeammalle tasolle valitsemalla E-Active Body Control -alustan.

Kookkaan autot ulkomitat vaikuttavat paljon pienemmiltä, jos valitsee nelipyöräohjauksen, jolla kääntöympyrä pienenee kaksi metriä.

Aluksi myyntiin tulee bensiinillä ja dieselillä toimivia kolmelitraisia rivikuutosia. Automaattivaihteisto on itsestäänselvyys ja Suomeen tuodaan vain nelivetoisia vaihtoehtoja.

Valikoima kasvaa vuoden 2021 aikana V8-moottorilla. Sadan kilometrin ajoon riittävällä akustolla varustetun lataushybridin vuoro on ensi syksynä.

Mallisarjaan tulee myös väkivahvoja vaihtoehtoja Mercedes-AMG:ltä. Mercedes-Benzissä ei nähdä enää V12-moottoria, vaan sellaista haluavan on ostettava aikanaan esiteltävä Mercedes-Maybach.

Pelkästään sähkömoottorista S-sarjalaista ei sellaistakaan saa, vaan pian markkinoille tuleva EQS ottaa sen paikan.

Miltä Mercedes-Benzin uusi S-sarja sitten tuntuu? Ilta-Sanomat voi kertoa ajo- ja matkustustunnelmista vasta lokakuun viimeisellä viikolla, koska tiedotusvälineitä velvoittaa allekirjoituksella vahvistettu sopimus julkaisuajankohdasta.

S-sarjan nimi otettiin käyttöön vuonna 1972 esitellyssä mallisukupolvessa. Se oli vuonna 1978 ensimmäinen auto maailmassa, johon sai lukkiutumattomat jarrut.­