Nastat vai kitkat nyt alle? Näin vastaa Liikenneturva

Talvirenkaat voivat olla nasta- tai kitkatyyppiset. Kumpaa suosittelee liikenneturvallisuuden keskusjärjestö Liikenneturva?

Ajoneuvon kuljettaja on vastuussa siitä, että autossa on talviolosuhteissa talvirenkaat. Talvirenkaita on nykylain mukaan käytettävä 1.11.–31.3. välisenä aikana, ”jos sää tai keli sitä edellyttää”.­

Tärkeintä renkaissa on luonnollisesti kulutuspinnan pääurien syvyys, jonka on oltava uudenkin tieliikennelain mukaan vähintään kolme (3) millimetriä.

– Renkaiden kunnolla on suuri vaikutus liikenneturvallisuuteen. Kulutuspinnan lisäksi on syytä kiinnittää huomiota renkaiden ikään ja nastarenkaissa jäljellä olevien nastojen määrään ja kuntoon. Nastarengas on jäisellä tiellä turvallisin vaihtoehto, mutta kitka- ja välikelin renkailla voi aloittaa talvirengaskauden nastoja joustavammin jo loppusyksystä. Välikelin renkaat eivät pidä yhtä hyvin talvisissa olosuhteissa, ja kitkarenkaita en suosittelisi autoon, jossa ei ole ajovakaudenhallintajärjestelmää, sanoo Liikenneturvan yhteyspäällikkö Tapio Heiskanen.

Yleisesti ottaen nastarenkaiden pito on suhteessa parhaimmillaan märällä sileällä jäällä, jossa renkaan muun kosketuspinnan pito on huonoimmillaan eli nastoista on pidon kannalta aivan ratkaisevaa apua.

Uuden tieliikennelain mukaan nastarenkaiden sallittu käyttöaika alkaa tätä nykyä marraskuun alusta ja kestää maaliskuun loppuun. Muunakin aikana nastarenkaita saa yhä erikoistilanteissa käyttää, jos sää- tai keliolosuhteet sitä edellyttävät.