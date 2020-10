Komisario Ilkka Kantola on huolestunut vanhuksista, jotka heikentyneestä ajokyvystä huolimatta jatkavat auton ratissa hyvinkin pitkään.

Poliisi tapaa liikenteessä vanhuksia, joiden ajokyky on heikentynyt selvästi, eikä muisti toimi aiempaan malliin.­

Komisario Kantolan kokemuksen mukaan osa miehistä kokee, että ajokortti on miehen mitta. Naisten kohdalla ajamisesta luopuminen tapahtuu useimmiten omasta tahdosta.

– On ymmärrettävää, että ajokortista luopuminen on kova paikka, sillä autoilu mahdollistaa itsenäisen liikkumisen ja asioiden hoitamisen. Liikenneturvallisuuden näkökulmasta on kuitenkin vaarallista, jos reaktiot ovat hitaat, eikä ympäristön tarkkailu enää onnistu, Kantola sanoo poliisin tiedotteessa.

Poliisi tapaa auton ratista yli 90-vuotiaita kuljettajia. Monet varttuneimmista kuljettajista ovat poliisin mukaan edelleen skarppeja, mutta ikääntyminen tuo väistämättä mukanaan vaikutuksia ajamiseen.

Ikääntymisen myötä reaktiokyky hidastuu ja näkökyky ja -kenttä sekä kuulo voivat heikentyä. Pääkään ei käänny enää entiseen malliin havaintojen tekemiseksi. Yhdessä nämä ja muut ikääntymisen merkit aiheuttavat riskin autolla liikkeellä olevalle vanhukselle ja kanssakulkijoille, poliisi listaa ikääntymisen merkkejä.

– Kerran partiomme pysäytti epäilyttävällä tavalla liikkuneen auton, jossa tuulilasin pyyhkijät olivat päällä kuivasta säästä huolimatta. Pitivät vielä melko narskuvaa ääntä. Kuljettaja oli vanhempi herra, joka kertoi olevansa matkalla Helsingistä Kotkaan. Pysäytys kuitenkin tapahtui Kirkkonummella keula länteen päin eli silmin nähden heikentyneen ajokyvyn lisäksi myös suunta oli aivan hukassa, Kantola muistelee.

– Yhdelle ”papalle” oli helpotus, kun poliisi pysäytti hänet liikenteessä ja otti kortin pois. Pappa kertoi puolisonsa vaatineen häntä edelleen ajamaan, vaikka omasta mielestään hän ei enää kokenut pystyvänsä ajamaan turvallisesti, Kantola kertoo.

Kantola kannustaa omaisia seuraamaan ikääntyvien läheistensä ajokuntoa.

– On kamala paikka, jos läheiselle sattuu jotakin liikenteessä, ja ikävintä on, jos joku loukkaantuu tai jopa menehtyy, Kantola toteaa.

Selvissä tapauksissa poliisi määrää kuljettajan tien päällä ajokieltoon ja toimittamaan esimerkiksi geriatrin todistuksen tai todistuksen suoritetusta kuljettajantutkinnosta ennen ajokortin palauttamista. Vähemmän selkeissä tapauksissa voidaan velvoittaa määräajassa toimittamaan lääkärintodistus.