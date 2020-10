Uuden lain nojalla talvirengaspakko on sidoksissa sääolosuhteisiin. Teiden käydessä liukkaiksi renkaat tulee vaihdattaa joulukuun sijaan jo marraskuun alussa.

1. kesäkuuta voimaan astuneen uuden tieliikennelain myötä autoilijat kantavat aiempaa suurempaa henkilökohtaista vastuuta ajokelien tarkkailusta.

Kun menneinä talvina talvirengaspakko jatkui valtakunnallisesti joulukuun alusta helmikuun loppuun, ovat autoilijat vastedes velvoitettuja käyttämään talvirenkaita keliolosuhteiden niin vaatiessa jo marraskuun alussa. Epävarmojen ajokelien jatkuessa talvirenkaita tulee käyttää maaliskuun loppuun.

Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen kertoo Ilta-Sanomille, että lakimuutos on johtanut useissa tapauksissa väärinkäsityksiin. Talvirengaspakon nivoutuessa sääolosuhteisiin osa kansalaisista on hänen mukaansa ymmärtänyt pakon poistuneen kokonaan.

– Jos talvella sattuu olemaan täysin lumeton ja jäätön päivä, saa kuljettaja nykylain puitteissa ajaa kesärenkailla. Fakta on kuitenkin se, että koko Suomessa tuollaiset päivät ovat aika satunnaisia, Vesalainen sanoo.

– Omasta mielestäni uusi laki pikemminkin pidensi talvirengaspakkoa.

Liikenneturvallisuuden varjelemiseksi autoilijoiden olisi Vesalaisen mukaan tarkkailtava aktiivisesti säätiedotuksia ja paikallista tieverkostoa. Kesäkelien päättyessä kuljettajan tulisi myös muuttaa liikenteessä omaa ajattelu- ja ajotapaansa.

Autoliiton Vesalainen kertoo vaihdattaneensa itse talvirenkaat tänään 18. lokakuuta.­

Koulutuspäällikön mukaan renkaidenvaihtokulttuuri säilyy lakimuutoksesta riippumatta vastuullisten kuljettajien keskuudessa jotakuinkin ennallaan. Alituinen vaihtelu kesä- ja talvirenkaiden välillä pitkin talvea ei ole hänen nähdäkseen arjen realismia.

– Vastuullinen kuljettaja vaihtaa tulevaisuudessakin talvirenkaat ennen liukkaita kelejä ja jättää ne pois talvikauden jäädessä taakse, todennäköisesti vasta huhtikuussa.

Vesalainen nostaa esiin vuosittain ilmaantuvat mediaotsikot talven yllättämistä autoilijoista. Koulutuspäällikkö pitää käsittämättömänä, että vuodenajan vaihtuminen yllättää osan autoilijoista vuodesta toiseen.

– Jokainen tietää, että liukkaat kelit tulevat näin loppusyksystä. Vastuullisuutta kuljettajilta on vaadittu aiemmin, ja sitä vaaditaan myös vastaisuudessa. Kesärenkaat ovat liukkailla keleillä aivan onnettomia, ja vastaavasti kesärenkailla luistoon lähteneen auton hallinnan palauttaminen on käytännössä mahdotonta. Se on sitten menoa.

Autoilijat kerta kerralta yllättävästä talvesta on kehkeytynyt ajan kuluessa vuosittainen mediaspektaakkeli ja kansallinen naurunaihe.­

Keskiviikkona julkistetussa tiedotteessaan Autoliitto kertoi kuulleensa Poliisi­hallitukselta, että sopimattomalla rengastuksella ajavalle kuljettajalle napsahtaa poliisille kärähtäessä tavallisesti sadan euron liikenne­virhemaksu. Ajon jatkaminen kielletään liukkaiden kelien päättymiseen saakka. Jos kuljettaja jatkaa ajelua tästä huolimatta, syyllistyy hän mahdollisesti sakotettavaan niskoitteluun.

Liikenneturvan tilaston mukaan vuosina 2016–2017 kuolemaan johtaneita liikenneonnettomuuksia sattui lokakuussa enemmän kuin marras- ja joulukuussa. Vuoden suurin onnettomuuspiikki osui kuitenkin kesä–heinäkuuhun.

Talvirenkaita parhaillaan omaan autoonsa vaihtava Vesalainen huomauttaa IS:lle puhelimitse, että useina vuosina ensimmäiset yö- ja aamupakkaset ajoittuvat Etelä-Suomessakin juuri lokakuun lopulle.

Jos autoilija on suuntaamassa pääsiäiseksi Lappiin, on talvirenkaat syytä vaihtaa kesärenkaisiin vasta paluumatkan jälkeen.

– Ei Lapissa ole koskaan ollut pääsiäisen aikaan minun siellä käydessäni kesärengaskelejä. Koska Etelä-Suomessakin ajetaan usein vielä maaliskuussa varsin talvisissa keleissä, on ollut hölmöä, että aiemmin talvirengaspakko on ajoittunut vain helmikuun loppuun saakka.

15. joulukuuta 2009 Ilta-Sanomat uutisoi autoilijat Ruoholahdessa ja Länsiväylällä yllättäneestä lumimyrskystä.­

Vesalainen arvelee lakimuutoksen syntyneen osittain Suomen eri osissa ratkaisevasti toisistaan poikkeavien sääolosuhteiden vuoksi. Yleispätevien sääntöjen ulottaminen samaan aikaan Lappiin ja pääkaupunkiseudulle ei vastaa kaikkien tieverkostojen todellisia turvallisuustarpeita.

– Suomi on todella pitkä maa. Jossain päin Lappia on jo nyt täysi talvi. Olisi outoa, jos valtakunnallisesti vaadittaisiin, että joka osassa maata talvirenkaat tulisi ottaa käyttöön ja poistaa tiettynä päivänä. Uusi laki huomioi keliolosuhteet paikkakuntakohtaisesti.

Myös uusi laki sallii nastarenkaiden käytön talvirengaskauden lisäksi muulloinkin, mikäli sääolosuhteet edellyttävät niitä.

– Esimerkiksi eilen aamulla autojen ikkunat olivat jäässä, eli yön aikana käytiin pakkasen puolella. Jos on yöaikaan pakkasella liikkeellä, tienpinnassa voi olla jäätä. Silloin voidaan katsoa, että olosuhteet edellyttävät nastarenkaita jo lokakuussa, Vesalainen sanoo.