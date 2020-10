Uuden BMW 2-sarjan Gran Coupén tehokkaimman version ulkonäkö lupaa paljon ja sille löytyy myös katetta.

Uuden 2-sarjan Gran Coupén hienoin malli on kaunis katsella ja Misanon sininen väri sopii siihen mainiosti.­

Saksalaiset premium-merkkien valmistajat ovat taitavia täyttämään mallistoillaan markkinoiden kaikki raot. Jos oikein tarkkoja ollaan, niin BMW:ltä puuttuu Euroopassa pienimmästä päästä perinteinen porrasperäinen malli. Sellainen on kyllä tarjolla Kiinassa, mutta täällä on tarjolla linjakas 2-sarjan Gran Coupé.

Kuten mallin nimi kertoo, ulkonäkö ja linjakkuus ovat olleet auton suunnittelussa etusijalla. Tilankäyttö on tullut listalla vasta paljon myöhemmin.

Rehellisyyden nimissä 2-sarjan Gran Coupé on parhaimmillaan kahden hengen käytössä. Silloinkin ongelmaksi voi muodostua kaikkien tavaroiden mahtuminen mukaan. Perheautoa etsivät käännytetäänkin harkitsemaan 2-sarjan Active Toureria tai Gran Toureria.

Kuljettajan paikalla on helppo viihtyä ja pienen totuttelun jälkeen katkaisimien toiminta tuntuu hyvin luontevalta.­

Koeajamamme auton tapauksessa näkee ja tuntee konkreettisesti eurojen merkityksen kokonaisuuteen. Perusmallina on 32 154 euron hintainen 218i Business Gran Coupé. Etuvetoisessa autossa on 1,5-litrainen 103 kilowattia kehittävä moottori. Ajossamme oli lähes kaksi kertaa kalliimpi M235i xDrive, jossa on neliveto ja voimaa käytettävissä yli kaksinkertainen määrä. Autoon oli vielä valittu lisävarusteita vähän vajaalla 15 000 eurolla.

BMW-puristin mielestä sylintereitä on liian vähän, moottori on konehuoneessa väärin päin ja vetävät pyörätkin ovat auton väärässä päässä. Kaikki muut pystyvätkin sitten nauttimaan lopputuloksesta.­

Lopputulos on maukas niin ulkonäöltään kuin ominaisuuksiltaan. Kun vuoden aikana tulee testattua kymmeniä uusia automalleja, ja valtaosa niistä on oikein hyviä, mutta ne eivät kuitenkaan herätä sen suurempia tunteita. Tämä BMW oli toista maata, sillä se herätti ”tämän minä haluaisin” -ajatuksen. Näin siitäkin huolimatta, että myös arvosteltavaa löytyi.

Tyylikkäiden vanteiden läpi näkyvät M Sportin jarrujen siniset jarrusatulat, jotka varmistavat tehokkaan pysähtymisen.­

Aloitetaan parhaista puolista. Misanonsininen M235i xDrive Gran Coupé mustine vanteineen ja koristeineen keräsi kaikkialla katseita. Sisätilatkaan eivät häviä tyyliltään ulkonäölle. Urheilullisilla istuimilla matkaa teki mielellään.

Viime mainittuun tunteeseen vaikutti myös auton mainio ajettavuus: vain pieni toive ohjauspyörän kautta etupyörille ja BMW totteli kuuliaisesti. Leveiden renkaiden pito salli lähes uskomattomat kaarrenopeudet. Kuljettajan usko alkoi olla koetuksella ennen auton ominaisuuksien loppumista.

Mukavuuskin on varsin hyvällä tolalla, joskin 40-sarjan renkaat välittävät kyllä tärähdyksiä matkustamoon. Matalien, leveiden renkaiden ääni nousee harmittavan voimakkaaksi, kun ajetaan rosoisella asvaltilla. Osasyynä tuohon on se, että kaikki muut äänet on saatu tehokkaasti vaimennettua.

Lisävarusteena (530 euroa plus autovero) saatavat M- urheiluistuimet ovat ainakin pitkälle ajajalle erinomaiset.­

Suorituskykyä voi kuvailla sanalla mainio. Nollasta sataan alle viidessä sekunnissa ja kiihtyvyys jatkuu siitäkin eteenpäin rajuna. Tehoa on valtavasti, mutta ajossa muhkea vääntö tekee vielä suuremman vaikutuksen. Ajajalta vaaditaankin melkoista itsehillintää, muuten vaarana on ajokortin menettäminen.

Hyvistä voimavaroista huolimatta kulutus ei nouse häiritsevän suureksi. Vaikka testilenkkiin kuului niin moottoritietä kuin kaupunkiajoa, jäi keskikulutus ajotietokoneen mukaan seitsemään litraan sadalla. Se on lähes litran alle virallisen yhdistetyn kulutuksen.

Uusi 2-sarjan Gran Coupé kaikilla herkuilla höystettynä liittyi omalla kohdallani niiden autojen sarjaan, joilla on mukava lähteä ajamaan. Ohjauspyörän takana todella kokee BMW:n mainostamaa ajamisen iloa.

Mallinimen mukaisen coupémaisen korin takaikkuna ulottuu niin pitkälle perään, että tavaratilan kansi jää pieneksi. Onneksi se aukeaa hyvin, eivätkä saranat riko tavaroita.­

Niukat takatilat eivät olisi omalla kohdallani hankinnan este. Onneksi autossa ei ollut suurta takaluukkua, vaan vain pienikokoinen tavaratilan kansi, joten jatkan nykyisellä autollani.