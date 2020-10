Volkswagen on yhdistänyt Tiguan R:ssä varsin taitavasti tilavan katumaasturin ja ripeän urheiluauton ominaisuudet.

Pian tulee kuluneeksi kaksikymmentä vuotta siitä, kun Volkswagen esitteli ensimmäisen kerran mallin, jonka nimen perään liitettiin R-kirjain. Kunnia kuului tietenkin Golfille. Suorituskyvystä ja tavallista urheilullisemmasta ajettavuudesta kertovaa kirjainta on käytetty siitä lähtien – mutta hyvin säästeliäästi.

Tällä hetkellä Volkswagenin ainoa tuotannossa oleva R-malli on T-Roc. Kahdeksannen sukupolven Golf R esitellään vuoden 2021 aikana, mutta jo ennen sitä ehtii markkinoille uusi Tiguan R.

Uudistuneen Tiguanin ärjyin versio ei huuda ympäristölle menohalujaan. Vain suuret pyörät ja siniset jarrusatulat paljastavat totuuden.­

Tiguan R:n moottorin teho kertoo jäsentenvälisen kilpailun olevan Volkswagen-konsernin sisällä todella kovaa ja toisinaan sen logiikkaa on vaikea ymmärtää. Nimittäin urheilulliseksi merkiksi julistautuneen, Seatista itsenäiseksi irrottautuneen Cupran valikoimaan kuuluvat Ateca ja Formentor. Niissä kaksilitraisen turbomoottorin teho on 221 ja 228 kilowattia. Uudistuneessa Audi S3:ssa teho on 228 kilowattia. Nyt uusi Tiguan R pistää 235 kilowatillaan karvan verran paremmaksi.

Muovisuojusten alla on yli kolmesataa hevosvoimaa, jotka vievät Tiguania todella livakasti.­

Mikäpä siinä, sillä pitkään käytössä olleen moottorin neljäs kehitysversio sopii Tiguaniin mainiosti. Muhkea vääntömomentti on kokonaisuudessaan käytössä, kun käyntinopeusmittarin neula heilahtaa rajan 2 000 r/min yli.

Koeajon aikana ei tullut kertaakaan sellainen olo, että voimaa tarvitsisi olla enemmän. Kaiken lisäksi äänet olivat ainakin lisävarusteena saatavan Akrapovicin pakoputkiston kanssa mainiot: rauhallisesti ajaen riittävän vaimeat ja räväkässä menossa suorastaan räyhäävät.

Kaksoiskytkinvaihteiston seitsemän välitystä on kehitetty kestämään moottorin suuri vääntömomentti. Vaihtamisnopeus on kiinni ajotilasta. Se on joko hienostuneen huomaamaton rauhallisesti ajaessa tai korostetun sähäkkä ja tuntuva Race-ajotilassa. Alaspäin vaihdoissa elektroniikka paukuttaa välikaasua, mikä korostaa auton urheilullisuutta.

Kuljettajan edessä polkimet ja ohjauspyörä kertovat jotain hyvää olevan tulossa.­

Ehkä hauskinta Tiguan R:ssä on sen olemuksen monipuolisuus. Kun valitsee ajotilaksi Comfortin, auto ei eroa kovinkaan paljon kesymmistä sisaristaan. Toki voimaa on käytettävissä runsaasti, mutta tilava auto etenee leppoisasti huomiota herättämättä. Vaikuttavaa on jousituksen taitava toiminta, vaikka koeajetussa yksilössä oli lisävarusteena saatavat 21-tuumaiset 40-sarjan renkaat.

Kiinteällä pääntuella varustettu istuin antaa mainion tuen, eikä sitä kannata vaihtaa lisävarusteena saatavaan nahkaverhoiltuun.­

Kun siirrytään Sport-asentoon, mittariston taustaväri vaihtuu vihreästä siniseksi, eikä auto enää taloudellisesti rullaile vapaalla. Vaihde pysyy pidempään päällä ennen siirtymistä suurempaan pykälään. Jousitus muuttuu piirun verran jämäkämmäksi ja ohjaus tarkemmaksi ja raskaammaksi.

Hymy vain levenee ajajan kasvoilla, kun hän painaa ohjauspyörän R-nappia eli auton ominaisuudet siirtyvät race-tilaan. Eihän keskikokoinen katumaasturi silti rata-autoksi muutu, mutta tuntumassa on jotain yhtäläisyyttä.

Nelivetoisessa Tiguan R:ssä voi valita sopivat asetukset myös lumelle, maastoon ja vähän vaikeampaankin maastoon – jos sellaiseen raaskii lähteä.­

Alusta vaikuttaa todella tiukalta, mikä tarkoittaa epätasaisella tiellä sitä, että jokainen muhkura tuntuu takamuksessa.

Se ei kuitenkaan häiritse lainkaan kaarteesta toiseen sähäkästi edetessä. Vaihteisto on siirtynyt S- eli sport-tilaan, mikä tarkoittaa todella nopeita vaihtoja. Ne eivät jää huomaamatta, jolloin mieleen nousevat ensimmäisten kaksoiskytkinvaihteistojen huonot puolet. Mutta se onkin ainoa moitteen arvoinen asia.

Ohjauspyörässä on pieni R-painike, joka muuttaa auton olemusta melkoisesti.­

Volkswagen on ladannut Tiguan R:ään todella paljon varusteita. Tehtaan edustajien mukaan koeajetussa autossa vain pakoputkisto ja tuumaa isommat pyörät olivat lisähintaan hankittavia. Sen sijaan mainion tuen antavat istuimet, R-logolla varustettu digitaalinen mittaristo, mukautuva jousitus ja vaikkapa navigointi ovat vakiovarusteita.

Tilaa riittää mukavasti tavaroille.­

Ajamamme auto ei ollut vielä tuotantomalli, eikä Volkswagen tarjoa vielä eksakteja teknisiä tietoja. Näin esimerkiksi kulutusta voi vain arvailla, mutta ei Tiguan R:ää taloudellisuuden takia valitakaan.

Hinta selviää vuodenvaihteen kieppeillä. Se alkaa luultavasti kuutosella, sillä vähän heikompi, pienempi ja niukemmin varustettu T-Roc R maksaa 59 601 euroa. Ensimmäiset sportti-Tiguanit saapuvat Suomeen keväällä 2021.