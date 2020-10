Viime kesänä levinneet uutiset japanilaisen Mitsubishin vähittäisestä vetäytymisestä Euroopan markkinoilta saivat uuden käänteen, kun valmistaja ilmoitti tällä viikolla tuovansa Eclipse Cross PHEV -mallin Eurooppaan.

Töpselisähköä hyödyntävä Mitsubishi Eclipse Cross on uudistunut myös muotoilultaan.­

Talousvaikeuksista kärsivän Mitsubishin Eclipse Cross PHEV -malli on varustettu huippusuositun Mitsubishi Outlander PHEV:n tavoin bensiinimoottorilla ja kahdella sähkömoottorilla.

Eclipse Crossilla on mahdollista ajaa pelkällä sähköllä 43 kilometriä. Auto on aina nelivetoinen. Vetokykyä sillä on 1 500 kiloa.

Uutuusmalli on varustettu kaikkien uusien Mitsubishi-mallien tavoin viiden vuoden takuulla. Suomessa Mitsubishi Eclipse Cross PHEV esitellään ensi keväänä.