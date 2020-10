Dacia tuo ensi vuonna koko ajan laajenevaan sähköautomarkkinaan oman mallinsa.

Dacia paljasti kuluvan vuoden maaliskuussa Spring Electric -konseptimallinsa. Nyt on jo vuorossa tuotantomalli, joka näyttää suurelta osin aiemmin esitellyltä tutkielmalta. Henkilöautomallin lisäksi Spring Electricistä esitellään myös pakettiautoversio.

Latauspistoke kytketään etusäleikköön.­

Dacian tiedotteen mukaan Spring Electricistä tulee markkinoiden edullisin sähköauto. Hintaa ei tosin vielä ole kerrottu. Tällä hetkellä halvimmat uudet sähköautot maksavat alle 20 000 euroa.

Spring Electric on ulkomuodoltaan katumaasturimainen. Pituutta autolla on 3,73 metriä, leveyttä 1,62 metriä ja korkeutta 1,51 metriä. Akseliväli on 2,42 metriä. Tavaratila on perusmuodossaan 300-litrainen.

Dacian filosofian mukaisesti Spring Electric on taloudellinen sekä ostettaessa että käytettäessä. Sen takia autoon ei ole asennettu suurta ja painavaa ajoakkua, vaan energiasisältö on 26,8 kWh. Toimintamatka on WLTP-normin mukaan 225 kilometriä. Kaupunkiajossa sähköä riittää 295 kilometrin ajoon.

Dacia Spring Electric on nelipaikkainen.­

Latausaika vaihtelee vajaasta neljästätoista tunnista (220 voltin verkkovirralla 2,3 kW teho) vajaaseen tuntiin (80 prosentin lataus, 30 kW, saatavilla lisävarusteena).

Sähkömoottori kehittää 33 kilowattia (44 hv) ja 125 newtonmetrin vääntömomentin. Huippunopeus on 125 km/h.

Uusi Dacia Spring Electric tulee ennakkomyyntiin Suomessa vuoden 2021 aikana.