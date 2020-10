IS Saksassa: Ei pienintäkään epäilystä – Mercedes-Benzin uusi S-sarja nousee suoraan maailman huipulle

Mercedes-Benzin mainoslause oli vuosikausia varsin itseriittoinen: Maailma tarvitsee esikuvia. Se tuli kuitenkin oitis mieleen uuteen S-sarjaan tutustuessa.

Tässä se on! Uusi S-sarjalainen on taas pykälän ylellisempi.­

”Ässään” on jälleen ladattu aimo annos uusia varusteita, jotka sitten vuosien mittaan saadaan ihan tavallisiinkin kaiken kansan kaaroihin.

Tässä on hyvä esimerkki kehityksestä. Vuonna 1999 Mercedes-Benz toi mukautuvan vakionopeudensäätimen ensimmäisenä eurooppalaisena autonvalmistajana tuolloin esiteltyyn S-sarjan W220-sukupolveen. Kokeilimme sen toimintaa moottoritiellä ja pelästytin tahtomattani henkilöautojen toiminnoista Suomessa tuolloin vastanneen Satu Heikintalon koeajon aikana. Tuo on historiaa, mutta mukautuva vakionopeudensäädin on nykyisin yleinen varuste pikkuautoissakin.

Uudessa S-sarjassa on pitkä lista ennen näkemättömiä varusteita. Kuten aikoinaan mukautuva vakionopeudensäädin, suuri osa niistä on kalliita lisävarusteita. Upeita oivalluksia ovat esimerkiksi 3D-syvyysnäyttö mittaristossa, lisätyn todellisuuden tuulilasin heijastusnäyttö ja aktiivinen tunnelmavalaistus. Turvallisuutta parantavat takatilan turvatyynyt tai järjestelmä joka nostaa koria, kun sivulta tuleva törmäys on uhkaamassa.

­

Mercedes-Benz henkilöautoyksikön johtaja Ola Källenius totesi yksinkertaisesti, että tavoitteena oli valmistaa maailman paras auto. Se ei tällä kertaa vaikuta liioittelulta sen enempää kuin uuden mallin tiedotuksen kärjeksi nostettu toteamus uudenlaisesta ylellisyyden kokemuksesta.

Oheiset kuvat voivat vain ohuesti välittää sen tunnelman, joka uuden S-sarjan sisällä vallitsee. Auto ei ollut aiemminkaan mikään pienokainen, ja nyt senttejä on tullut lisää joka suuntaan. Tiloja ei voi todellakaan moittia. Lisävarustelistalta löytyvät takamatkustajille omat näytöt ja ylimääräinen tabletti. Tietenkin myös takaistuimiin saa monipuoliset säädöt, jolloin vaikkapa keskeytyneitä unia voi jatkaa kuljettajan viedessä määränpäähän.

Tämän auton kohdalla moottoreista puhuminen tuntuu jotenkin etäiseltä. Joka tapauksessa alkuvaiheessa S-sarja tulee myyntiin kolmelitraisella bensiinillä tai dieselillä toimivalla kolmelitraisella rivikuutosella. Kummastakin on kaksi viritysastetta ja kaikissa Suomeen tuotavissa vaihtoehdoissa on neliveto. Vuoden kuluttua saadaan kiinnostavin versio, kun lataushybridin myynti alkaa. Siinä on riittävän suuri ajoakku sadan kilometrin ajoon sähköllä.

­

Ilta-Sanomat kertoo tarkemmin Mercedes-Benzin uudesta S-sarjasta ja sen monipuolisista innovaatioista 23. lokakuuta.