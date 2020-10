Audilta pikatahtiin jo seitsemäs ladattava hybridi – sähkö vie järkälettä 47 kilometriä

Audin isokokoinen Q8 on nyt myös ladattava hybridiauto.

Audi tarjoaa ladattavasta Q8 SUV Coupésta kaksi eri tehoversiota. Q8 60 TFSI e quattron maksimivääntö on 700 newtonmetriä. Nollasta sataan auto kiihtyy 5,4 sekunnissa.­

Uutuuden toimintamatkaksi sähköllä Audi lupaa enimmillään 47 kilometriä (WLTP).

Audin iso SUV Coupé tulee saataville kahdella eri tehoversiolla: Audi Q8 55 TFSI e quattron teho on 280 kW (381 hv) ja Q8 60 TFSI e quattrosta tehoja löytyy 340 kW (462 hv).

Ennakoiva toimintajärjestelmä aktivoituu, kun reittiopastus kytketään päälle vakiovarusteisesta MMI Navigointi plus -järjestelmästä. Sen päätehtävä on jakaa sähkövoimankäyttö älykkäästi ja mahdollisimman taloudellisesti koko ajoreitille.­

Tavaratilan koko on 505 litraa. Takaistuimet alas taitettuna tila kasvaa jopa 1 625 litraan. Auton varusteista riippuen vetokyky on jopa 3,5 tonnia (jarrullinen).­

Audin sähköistämistahti on kiivas. Audi Q8 TFSI e quattro SUV Coupé on jo Audin seitsemäs ladattava hybridi, joka on esitelty markkinoille vuoden 2019 puolivälin jälkeen.

Q8:n sähkömoottori on kestomagnetoitu tahtimoottori, joka tuottaa tehoa maksimissaan 100 kilowattia. Kompakti sähkömoottori on integroitu kahdeksanvaihteiseen tipronic-automaattivaihteistoon. Polttomoottori on 3-litrainen TFSI V6.

Litiumioniakku sijaitsee tavaratilan alapuolella. Akkukapasiteetti on 17,8 kWh. Pikalatauksella (7,4 kW) Q8:n akusto latautuu liki tyhjästä täyteen noin kahdessa ja puolessa tunnissa.

Polttoaineen kulutukseksi Audi ilmoittaa 2,6–2,8 litraa sadalla kilometrillä. Hiilidioksidipäästöt ovat 59–63 grammaa per kilometri.

Pelkästään sähkömoottorilla ajettaessa molempien tehoversioiden huippunopeus on 135 km/h.

Tavaratilan koko on 505 litraa ja takaistuimet alas taitettuina jopa 1 625 litraa. Auton varusteista riippuen vetokyky on jopa 3,5 tonnia (jarrullinen).

Suomessa Audi Q8 55 ja 60 TFSI e quattro -mallien hinnat julkaistaan marras-joulukuussa.