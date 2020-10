Teslalla on Suomessa vain kaksi virallista huoltopistettä. Miksi merkkiriippumattomat korjaamot eivät tarjoa palveluitaan Tesla-kuskeille?

Tesla-asiakkaat ovat ainakin toistaiseksi keskittyneet pääkaupunkiseudulle sekä Oulun, Turun ja Tampereen talousalueille, mutta Teslan ainoat huoltopisteet ovat Vantaan Kaivokselassa ja Lempäälässä. Näin moni amerikkalaisella täyssähköautolla ajava joutuu varaamaan melkoisesti aikaa korjaamokäyntiä varten.

Monimerkkikorjaamoketjuista vain Atoy Power Oy on kertonut, että kaikki sen 18 Atoy Autohuolto -korjaamoa huoltavat ja korjaavat Tesloja.

Teslan kohdalla pitää tosin nykyään puhua ylläpitohuolloista, sillä yhtiö luopui viime vuonna määräaikaishuolloista, koska autojen sähkömoottorit kestävät kulutusta huomattavasti tavallista polttomoottoria pidempään. Teslan mukaan huoltokäyntejä tarvitaan vain komponenttien huoltamiseksi tai korjaamiseksi, sillä autoihin tulee automaattisesti langattomia päivityksiä.

Määräaikaishuoltojen sijaan Tesloille suositellaan tiettyjä aikaan tai kilometrimäärään sidottuja töitä, muun muassa aurauskulmien säätöä, jarrunesteiden tarkistamista tai vaihtoa, sisäilmansuodattimen vaihtoa, ilmastointijärjestelmän huoltoa sekä talvihuoltoa. Uuden Teslan neljän vuoden tai vaihtoehtoisesti 80 000 kilometrin tehdastakuun säilyminen ei edellytä huoltokäyntejä.

Korjaamoalan toimijoiden mukaan tällaiset suositukset johtavat siihen, että korjaamolle mennään vasta sitten, kun autoon on tullut jokin vika.

– Teoriassa huoltovapaasta sähkömoottorista huolimatta Tesloissa ja muissa sähköautoissa on säännöllistä huoltoa vaativia kohteita, Atoy Autohuollon tekninen asiantuntija Michael Weikkola sanoo.

– Tesla on painava auto, jonka alusta, jarrut ja ohjausmekanismi vaativat ylläpitohuoltoa. Suurten voimien ja vääntöjen vuoksi pyöräntuennat ovat sähköautoissa kovilla, ja suurin osa Tesloihin tähän asti tehdyistä korjauksista on liittynyt alustaan eli tukivarsiin, laakereihin ja pusliin. Perushuoltojen lisäksi on tehty ilmastointiin ja jarruihin liittyneitä töitä. Teslan alusta- ja jarrutyöt eivät poikkea muiden merkkien vastaavista töitä kuin siinä, että niiden tekijällä pitää olla sähköturvallisuuskortti, Weikkola kertoo.

Atoy Autohuollolla on Teslan virallisesta linjasta poiketen Model S- ja Model X -malleille vuosihuolto- ja ilmastointihuoltopaketit sekä erikseen paketit taka- ja nelivetoisten mallien tasauspyörästöjen öljynvaihdolle.

– Noita huoltopaketteja rakentaessamme otimme huomioon Suomen olosuhteet ja myös Tesla-omistajien kokemuksia. Teslalla ei ole paperista eikä sähköistä huoltokirjaa. Tesla-korjaamoiden tekemät huollot ja korjaukset tallennetaan varmasti Teslan sisäisiin järjestelmiin, ja vastaavasti me tallennamme ne omaan järjestelmäämme, Weikkola kertoo.

–Todennäköisesti Tesla maksaa EU-säädöksen vastaisesta toiminnasta mahdollisesti saamansa sanktiot, eikä se päästä ulkopuolisia toimijoita tietokantoihinsa ja portaaleihinsa, arvelee Michael Weikkola.­

Atoy Autohuoltojen Tesla-palvelu ei ole kaikenkattavaa, sillä se ei koske tässä vaiheessa korkeajännitetekniikkaa, vaan kattaa vain matalajännitetekniikan ja alustaan liittyvän tekniikan.

– Ajomoottoreihin tai akustoihin ei kosketa, ne vain tarkastetaan huolloissa silmämääräisesti. Jos kaapeleissa tai ajomoottoreissa on vaurioita, autot ohjataan muualle. Kartoitamme kyllä, onko korkeajännitetöille kysyntää.

Tesla myy Suomessakin hyvin, joten merkkiriippumattomien korjaamoiden Tesla-tarjonnan olemattomuus on yllättävää. Yksi merkittävä syy tähän on se, että mekaanisten töiden tekeminen ei ole Teslan kohdalla läheskään yhtä helppoa kuin muilla merkeillä.

Autokaupan jälkimarkkinaa säätelevän EU:n ryhmäpoikkeusasetuksen myötä merkkiriippumattomat korjaamot pääsevät maksua vastaan autotehtaiden järjestelmiin. Tämä koskee kaikkia EU:n alueella toimivia tehtaita – mutta ei kuitenkaan Teslaa.

Tesla-pomo Elon Musk tuntuu pimittävän tietoa.

– Todennäköisesti Tesla maksaa EU-säädöksen vastaisesta toiminnasta mahdollisesti saamansa sanktiot, eikä se päästä ulkopuolisia toimijoita tietokantoihinsa ja portaaleihinsa, Weikkola arvelee.

Nämä tiedonsaantiin liittyvät ongelmat olivat kyllä Atoylla etukäteen tiedossa.

– Datapalveluiden tuottajat eivät saa ostettua Teslalta tietoja. Varaosafilmit löytyvät onneksi netistä, mutta esimerkiksi korjaamokäsikirjat puuttuvat. Lisäksi isot autodatan tarjoajat ovat saaneet jostakin selville Teslan käyttämät kiristystiukkuudet, jotka saamme muiden merkkien kohdalla niiden valmistajilta.

– Uudelle Model 3:lle ei ole huoltopaketteja, sillä siitä ei saa minkäänlaista tietoa, eikä varaosatoimittajilta saa siihen vielä tarvikeosia. Ehkä isot eurooppalaiset tarvikevalmistajat eivät tee niitä, tai sitten niitä ei saa vielä myydä muille kuin Teslalle. Atoylla on kyllä toimittajat merkittävälle osalle muiden Tesla-mallien mekaanisista osista. Osat ovat tietysti laadultaan alkueräistä vastaavia. Satunnaisia osia, esimerkiksi ilmastointilaitteen kuivainpatruunat, hankimme Teslalta (Vantaan) Kaivokselasta, Weikkola taustoittaa.