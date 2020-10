Hätävilkkujen käyttäminen on nyt aiempaa sallitumpaa – ”Näin syksyllä voi olla tarpeen varoittaa”

Toimi näin joutuessasi onnettomuuteen eläimen kanssa

1. Törmäyksen seurauksia voi pyrkiä ehkäisemään jo ennalta. Hirvieläinkolareita sattuu eniten loka-marraskuun aikaan. Hirvi-, peura- ja porovaaran alueella kannattaa aina lisätä tarkkaavaisuutta ja vähentää vauhtia. Tämä tuo lisäaikaa reagoida, jos itse joutuu tai saapuu onnettomuuspaikalle. Törmäyksen sattuessa vammojen vakavuus heijastaa yleensä ajovauhtia.

2. Varoita muuta liikennettä ja ehkäise lisäonnettomuudet. Jos törmäys on sattunut tai muuta poikkeavaa on tiellä, varoita muita tielläliikkujia hätävilkuilla tai vilkuttamalla ajovaloja. Vie varoituskolmio riittävän etäälle onnettomuuspaikasta tien onnettomuusalttiille puolelle. Siirrä ajoneuvosi mahdollisuuksien mukaan tien reunaan. Muista oma turvallisuutesi: käytä heijastinta, heijastinliiviä tai taskulamppua, jotta muut näkevät sinut.

3. Huolehdi loukkaantuneista taitojesi ja kykyjesi mukaan. Tarvittaessa siirrä loukkaantuneet turvaan. Aloita hätäensiaputoimet turvaamalla potilaiden hengitys ja verenkierto.

4. Hälytä apua 112, toimi ohjeiden mukaan. Riistakolarit, joissa toisena osapuolena on hirvieläin, villisika tai suurpeto (karhu, susi, ilves tai ahma), pitää aina ilmoittaa poliisille. Hätänumeroon soittamalla saat lisää ohjeita. Jos soiton tekee 112 Suomi -sovelluksen kautta, hätäkeskuspäivystäjä näkee suoraan onnettomuuspaikan sijainnin.

5. Loukkaantunut eläin. Tarkista aina, miten eläimelle kävi, jos se on turvallisesti mahdollista. Jos riistaeläin on jäänyt loukkaantuneena kolaripaikalle, on sen lopettaminen sallittu. Tekijän täytyy kuitenkin osata lopettaa eläin oikein, jottei sen kärsimyksiä lisätä. Jos et itse voi lopettaa eläintä, poliisi tai poliisin paikalle kutsuma suurriistavirka-apuryhmä (SRVA) voi tehdä sen. SRVA myös jäljittää eläimen, jos se on jatkanut loukkaantuneena matkaansa.

6. Merkitse onnettomuuspaikka. Jos eläin on kuollut tai jatkanut matkaansa, merkitse onnettomuuspaikka. Sen voi tehdä riistaonnettomuusmerkillä tai esimerkiksi muovipussilla, joka sidotaan kaiteeseen, aurausmerkkiin tai puun oksaan.

