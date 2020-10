Alle kolme viikkoa aikaa valmistautua vuotuiseen urakkaan – tieto yllätti lähes joka kolmannen autoilijan

Jos ajokeli sitä edellyttää, kolmen viikon kuluttua autossa pitää olla talvirenkaat. Tuoreen kyselytuloksen perusteella liki joka kolmannelle autoilijalle uudistuneet rengassäännöt tulevat yllätyksenä.

Finanssiryhmä LähiTapiolan syksyllä teettämän Arjen katsaus -kyselyn mukaan vajaa kolmannes autoilijoista ei ole tietoinen uudistuneista rengassäännöistä. Kyselyyn vastanneista autoilijoista 28 prosenttia kertoo, etteivät he tienneet, että talvirenkaiden pitää olla tänä syksynä vaihdettuna jo marraskuun alussa, jos sää tai keli sitä edellyttää.

Uuden tieliikennelain myötä renkaiden vaihto ei ole enää sidottu vain kalenteriin, vaan renkaat on vaihdettava ajokelin mukaan. Lain mukaan talvirenkaita pitää tästä syksystä alkaen käyttää marras-maaliskuussa, jos sää tai keli sitä edellyttää. Aiemmin niin sanottu talvirengaspakko oli voimassa joulukuusta helmikuuhun, joten vaadittu käyttöaika on pidentynyt kahdella kuukaudella, mutta se on nykyisin sidottu ajokeliin.

– Periaatteessa esimerkiksi Etelä-Suomessa voi ajaa kesärenkailla läpi talven, jos tiet ovat sulat, eikä lämpömittari painu pakkaselle. Kannattaa kuitenkin muistaa, että sää voi muuttua yllättäen ja jäätä on varmasti jossakin silloin, kun lämpötila laskee nollaan. Uusi laki korostaa kuljettajan harkintaa, joten viimeistään lokakuun lopulla Etelä-Suomessakin kannattaa alkaa katsoa säätiedotuksia tarkkaan, liikenneturvallisuuden johtava asiantuntija Markus Nieminen LähiTapiolasta sanoo yhtiön tiedotteessa.

LähiTapiolan teettämään Arjen katsaus -kyselytutkimukseen vastasi 1.–9. elokuuta 2020 kaikkiaan 1 068 henkilöä. He edustavat Manner-Suomen 15–74-vuotiasta väestöä. Kysymyksiin auton talvirenkaista vastasi runsaat 300 henkilöä, jotka omistavat auton tai joilla on käytössä leasing-auto. Kyselyn toteutti Kantar TNS ja sen virhemarginaali on noin 3,1 prosenttiyksikköä.