Autoliitto tyrmäsi Vanhasen liikenteen verotuspuheet – ”Koronavilkku-vertaus vastuuton”

Valtiovarainministeri Matti Vanhasen (kesk) ehdotus uudeksi liikenteen verojärjestelmäksi tyrmätään suorasanaisesti Autoliitossa. Ministerin mainitsemaa Koronavilkku-vertausta Autoliitto pitää vastuuttomana.

Autoilijoiden etujärjestö Autoliitto muistuttaa, että Vanhasen ajatus on syntynyt vanhana ja vastaavat ideat on aiemminkin haudattu käyttökelvottomina.

Vanhanen sanoi lauantaina Yleisradion Ykkösaamu-lähetyksessä ehdottaneensa liikenteen kokonaisverouudistusta valmistelevalle työryhmälle paikannukseen perustuvaa verotusta. Työryhmän valmistelusta on määrä syntyä ehdotus ensi keväällä.

Vanhasen mallin mukaan vilkkaasti liikennöidyillä teillä ajavien maksuja kompensoitaisiin tulonsiirroilla vähemmän liikennöidyille alueille.

– Kun katsotaan meidän aluekehitystä, sinällään meillä monilla on ollut pitkään tavoitteena, että eikö voitaisi bensan ja dieselin hintaa syrjäisillä ja pitkien etäisyyksien alueilla alentaa. Siihen ei nykyinen verojärjestelmä anna mahdollisuuksia, Vanhanen sanoi.

Autoliiton näkemyksen mukaan paikantamiseen perustuva tieverotusjärjestelmän hyöty-kustannussuhteessa ei ole järkeä 5,5 miljoonan ihmisen maassa.

– Autoilun verotukseen ei tarvita kallista satelliittiperusteista järjestelmää. Aluepolitiikka voidaan hoitaa muullakin verotuksella. Mikäli autoilijoilta kerättäviä veroja halutaan poliittisilla päätöksillä muuttaa aluepainotteisiksi, niin se voidaan toteuttaa ajoneuvoveron porrastamisella. Näin toimii myös lakisääteinen liikennevakuutus. Tähän ei tarvita satojen miljoonien investointeja ja kymmenien miljoonien jatkuvia operointikustannuksia, Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen sanoo.

Pasi Nieminen­

Paikantamiseen liittyy Autoliiton mukaan myös huoli yksityisyydensuojasta ja tietoturvasta. Vanhasen mukaan Koronavilkun latausten suuri määrä osoittaa, että asia ei ole ongelma.

– Satelliittipaikantamiseen perustuvan tieveron rinnastaminen Koronavilkku-sovellukseen, jonka on kerrottu toimivan keräämättä paikkatietoa, on vastuutonta. Kyseessä on täysin eri asia. Suomalaiset suhtautuvat kansainvälisten autojärjestöjen aiemmin teettämän tutkimuksen mukaan kaikkein kielteisimmin paikkatietoperusteiseen verotukseen.

Vanhasen mukaan tieverotusta kompensoitaisiin tulonsiirroilla muun muassa niin, että pienillä sorateillä maksu olisi pienempi kuin valtateillä ja moottoriteillä. Vanhanen perusteli asiaa oikeudenmukaisuudella, sillä nyt syrjäseutujen autoilijat maksavat hänen mukaansa runsaasti liikennöityjen teiden kunnossapidon.

Vanhasen ajatuksen mukaan kalliimpaa tieveroa maksaisivat ne, jotka asuvat toimivan joukkoliikenteen alueella.

– Kuka määrittelee, missä on toimiva joukkoliikenne? Edes pääkaupunkiseudulla joukkoliikenne ei toimi joka suuntaan, ja matka-ajat ovat helposti kohtuuttomia. Auto on usein kaupunkiseuduillakin ainoa mahdollinen tapa saada arjen askareet hoidetuksi, Nieminen sanoo.