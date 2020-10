Koeajossa maukas ja reipas Ford Focus melko pihinä kevythybridinä – mutta miksi ihmeessä valikoimassa ei ole lainkaan automaattia?

Ford Focuksen kevythybridiversio sopii ahkeralle vaihtajalle.

Ford Focus Active mHEV on odotettu hybridiuutuus. Auto on ajo-ominaisuuksiltaan varsin pätevä, mutta automaattia ei tähän hybridiin saa vieläkään.­

Ford Focus ei turhia kikkaile. Vanhan luotetun Escortin vanaveteen syntyneen Focuksen neljäs sukupolvi on pohjimmiltaan erinomainen peruskulkine – niin hyvä, että se valittiin Suomessakin Vuoden Autoksi 2019. Focus uudistui pari vuotta sitten onnistuneesti, ja valinta tuskin ainakaan on haitannut menestystä. Joillakin markkinoilla vanhahtava perustekniikka näyttävissä kuorissa ja hyvin ajo-ominaisuuksin höystettynä onkin riittänyt pitkälle. Kyseessä on tyypillinen ”kaikille jotain”-auto, varsinkin kun Focuksesta on esitelty myös urheilullinen ST-versio.

Kuusiportaista manuaalia täytyy käyttää ahkerasti. Onneksi vaihteisto on sujuvatoiminen.­

Mutta Suomi on autovalmistajien näkökulmasta perin pieni markkina-alue. Fordilla on ollut Euroopan-toimintojensa kanssa merkittäviä kannattavuusongelmia, oletettavasti ainakin osin viivästyneen sähköistymisstrategiansa vuoksi. Nyt ollaan kuitenkin uudella polulla, ja myös Focukseen alkaa hiljalleen valua enemmän sähköä. Hybriditkin saadaan nyt siis haarukkaan.

Käytettävä resepti on jo entuudestaan vaikkapa uudesta Ford Pumasta tuttu. Hinnaltaan crossovereita muodoillaan kosiskeleva Focus Active mHEV, eli kevythybridi, on reilut pari tonnia kalliimpi kuin saman tekniikan Puma.

Kevythybridi-Focuksen perustana toimii Fordin 1,0-litraisen EcoBoost -moottorin toisen sukupolven versio, jossa on totutusti vain kolme sylinteriä. Tästä minimoottorista tulevat saataville 125:n ja 155:n hevosvoiman versiot, ja kevythybridin ajaminen tapahtuu aina polttomoottorin voimin. Lisäpuhtia tulee sähkömoottorin avulla.

Samalla normaalisti jarrutuksessa ja moottorijarrutuksessa hukkaan menevän energia saadaan talteen ilmajäähdytteiseen 48 voltin litiumioniakustoon. Säästötekniikka vähentää kulutusta Ford Pumassa kolme prosenttia, Focuksessa selkeästi enemmän – mutta suoraa vertailua ei voi tehdä, koska Focus Active kevythybridit ovat toistaiseksi hämmentävästi aina manuaaleja, ja kaikki muut automaatteja.

Hybridiä harkitseville manuaalipakko saattaa olla merkitsemätön tekijä, tai sitten oston este. Automaatit valtaavat koko ajan autoalan kenttää, ja suunta on vääjäämätön: manuaalit ovat häviämässä marginaaliin.

Nykyaikainen automaatti ei ole kulutusta lisäävää tekniikkaa, päinvastoin. Kuvaavaa on, että esimerkiksi Toyota on valmistanut Prius-perushybridiään jo yli kahden vuosikymmenen ajan automaattina, mutta Ford Focukseen sellaista ei ole vieläkään tarjolla.

Fordin kevythybridijärjestelmä koostuu kahdesta pääosasta. Ensimmäinen on integroitu käynnistin-laturi, toinen litiumioniakku. Akun käyttöjännite on 48 volttia, eikä sitä voi ladata ulkoisesti. Lisäksi moottorin ensimmäinen sylinteri voidaan poistaa käytöstä osakuormakäytön aikana, mikä luonnollisesti vähentää polttoaineen kulutusta. Koeajon aikana mHEV-Focus kulutti keskimäärin 6,1 litraa sadalla, vajaan litran virallista arvoa enemmän. Tarkalla ajolla pääsee varmasti lähemmäs ilmoitettua arvoa.

Kevythybriditekniikan saa Focuksessa sekä viisioviseen hatchbackiin että ja Wagon-farmariin. Varustevaihtoehtoina tarjolla ovat toisistaan selvästi poikkeavat Titanium, ST-Line, Active sekä Vignale. Näistä ajamamme Active kosiskelee asiakkaita eräänlaisella katumaasturimaisuudella.­

Parasta hybrdi-Focuksessa on ennallaan säilynyt pätevä ajettavuus. Koeajoon valikoitunut tehokkaampi moottoriversio vie autoa mukavalla tempolla eteenpäin, ja ohjaustuntuma on erinomaisen pirteä sekä luonnollinen. Ohjaus tarjoaa vastetta mukavasti, palaute etupyöriltä on selkeä ja ohjautuvuuden kokonaisolemus tarkka. Kyllä Ford ajoltaan hyviä autoja osaa tehdä.

Hybridi-Focuksen 155 hevosvoimaa eivät tunnu lainkaan ylimitoitetuilta vajaan 1400 kilon autossa. Moottorin paras puhti alkaa kuitenkin tuntua vasta lähempänä 2000 rpm käyntinopeutta, ja pikkupata jyristää ikävällä tavalla käyntinopeuden 1500:n tietämillä. Huomattavin ominaisuus on, että manuaalivaihteistoa täytyy hämmennellä todella ahkerasti, jotta ajo olisi sujuvaa.

Arkiajossa ratkaisee pidemmän päälle myös jousitusmukavuus. Se on hybridi-Focuksessa tanakka, mutta ei onneksi kuitenkaan liian kova. Lisäksi alustasta tuntuisi löytyvän mukavasti myös ulosjoustovaroja, mikä auton kolme senttiä korotettuun yleisolemukseen hyvin sopiikin. Suurin sallittu jarrullinen perävaunupaino on puolitoista tonnia.