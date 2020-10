Pikku-Fordin 125 hybridihevosta eli koeajossa uusi Fiesta mHEV – yksi tekninen yksityiskohta ihmetytti kovasti

Fiesta Activen kevythybridiversio on kiva ajaa, mutta kärsii välityksistään.

Ford Fiestan Active-versiossa on uudelleen rukattu jousitus ja vajaat kaksi senttiä enemmän maavaraa kuin perus-Fiestassa.­

Uuden hybridi-Focuksen ohella toinen Fordin tämänhetkisistä tärkeistä hybridiuutuuksista on pikkuauto Fiesta.

Sen sporttisimpaan ST-versioon on saatavana 155-heppainen pikkumoottori, mutta koeajon otetun Active-versioon voi valita vain joko 95:n tai 125:n pollen voimanlähteen, jälkimmäisen hybridinä tai ilman.

Ja aivan kuten on tilanne Focus-hybridissä, kevythybriditekniikka ja automaattivaihteisto sulkevat toisensa pois. Miksi näin on, sitä ei edes Fordin maahantuojaorganisaatiossa osattu varmaksi sanoa.

Isompinkin kuljettaja istuu ratin eteen ihan mielellään.­

Fiesta Activessa on parisen senttiä korkeampi maavara kuin perus-Fiestassa, eli kaikkiaan 15,2 senttiä. Autossa on myös 17 tuumaa korkeat vanteet ja omanlaisensa jousitus, sekä tietenkin pakolliseksi mielletyt muovikoristeet kurakaariin ympättynä. Näillä eväin Ford puhuu Active-Fiestasta crossoverina, mutta tuo ajatus lienee enemmänkin vain mielikuva kuin todellisuutta. Jos jotakin, perustaltaan Fiestaan tukeutuva uusi Ford Puma on enemmän crossover.

Tekniikka kevythybridi-Fiestassa on tismalleen samaa kuin Focuksessa. Säästötekniikka vähentää kulutusta niin Pumassa kuin Fiestassakin vaatimattomasti noin kolme prosenttia, mutta tärkeämpää lienee, että pää kohti mallien sähköistymistä on nyt avattu, myös Fiestan osalta.

Fiestan 125 hybridihevosta tuntuvat liikkeellelähdöissä pirteiltä. Mainittu manuaalivaihteisto on kevytkäyttöinen ja sinänsä ongelmaton, mutta Focukseen verrattuna puuttuvat 30 pollea muistuttavat arkiajossa poissaolostaan harmittavan usein.

Moottorin taloudellisin käyntinopeusalue on hyvin kapea, osuen käytännössä välille 1500 – 1800 rpm, mikä johtaa etenkin kaupunkiajossa lähes jatkuvaan vaihtamistarpeeseen. Siis sellaiseen, joka saattaa alkaa pidemmän päälle jo ärsyttämään.

Välillä auton vaihtamisopastin ei osaa päättää mikä vaihde olisi oikea. Opastin saattaa ehdottaa esimerkiksi vitoselta kuutoselle vaihtamista hyvin herkästi, ja kun kuljettaja tekee vaihdon, suosittaakin auto taas takaisin alemmalle vaihtamista. Ja niin edelleen. Lisäksi auto haistaa vastaavissa tilanteissa loivatkin ylämäet hyvin herkästi, eli pienempää välitystä täytyy taas kaivaa esille. Tämä ei tunnu ihan nykypäivän edistykseltä. Auto kulutti koeajolla keskimäärin 6,1 litraa sadalla.

Toisaalta, kun hybridi-Fiestalla pääsee kunnon matkantekoon, auto näyttääkin parhaat puolensa. Esimerkiksi moottoritiellä auto etenee hämmästyttävän vakaasti, lähes junamaisella päättäväisyydellä, ja kaiken lisäksi uusi Fiesta on sisätiloiltaan miellyttävän hiljainen, varsinkin sileämmillä pinnoilla. Ohjaustuntumaan hybridistatus ei onneksi vaikuta mitenkään, eli Fiestaa voi tässäkin muodossa lyhyesti luonnehtia hyväksi ajettavaksi. Jousitus on selkeästi pintakova nykyautojen malliin, etenkin pienellä kuormalla.

Kokonaisuutena kevythybridi-Fiesta sopii ehkä parhaiten pikkuautoa tarvitsevalle, useimmiten pidempää matkaa ajavalle aktiivimökkeilijälle. Tähän hybridiin kun saa myös sen vetokoukun, ja maksimissaan sillä saa vetää tonnin jarrullista vaunua.