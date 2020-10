Ensitestissä Volkswagenin sähköistetty katumaasturi Tiguan eHybrid – tulee myyntiin vain etuvetoisena

Uudistuneen Volkswagen Tiguanin ehdottomasti mielenkiintoisin mallivaihtoehto on nyt lataushybridi.

Uudistuneen Tiguanin keulassa on otettu askel kookkaamman Touaregin suuntaan, mutta muuten ulkonäköerot aiempaan ovat vähäisiä. Töpselimallissa latausluukku on sijoitettu fiksusti vasempaan lokasuojaan.­

Useimmille on varmasti yllätys, että Volkswagenin eniten myyty automalli ei suinkaan ole Golf. Tuo titteli yhtiön sisällä kuuluu Tiguanille, joka oli samalla maailman eniten myyty katumaasturi viime vuonna. Alku ei ollut ihan noin ruusuinen, sillä ensimmäisenä täytenä vuonna (2008) tehtiin 120 000 Tiguania josta on kiivetty vuoden 2019 yli 910 000 auton myyntiin.

Nykyinen toisen sukupolven Tiguan esiteltiin syksyllä 2015 Frankfurtin autonäyttelyssä, joten nyt oli korkea aika päivitykseen. Kehitystä on toki tapahtunut tässä välilläkin, mutta automallin elinkaaren puolessa välissä on tapana tehdä suurempi remontti. Tällä kertaa muotoiluun ei puututtu kuin hivenen keulan ja perän osalta. Sen sijaan ohjaamoa uudistettiin näkyvämmin ja tekniikkaan tuli mielenkiintoisia lisiä.

Lataushybrideissä on aina digitaalinen mittaristo ja polttomoottorisissakin sellainen löytyy – kaikkein halvinta perusvarustelua lukuun ottamatta.­

Mitään radikaalia uutta Tiguaniin ei esitellä, mutta siinä otetaan käyttöön hyviksi havaittuja ratkaisuja konsernin muista malleista. Sellaisia ovat bensiinimoottoreissa polttoainetta säästävä sylinterien lepuutustoiminto ja turbodieseleissä uusi typen oksidipäästöjä vähentävä SCR-järjestelmä. Tiguanista tulee kolmas Volkswagenin mallisarja, johon kuuluu väkivahva R-versio. Siitä enemmän vähän myöhemmin.

Töpseli-Tiguania voi tarvittaessa ladata myös auton bensiinimoottorilla, mutta varsinaisena ajotapana se ei tietenkään ole enää kovin taloudellista.­

Tällä kertaa keskitymme Tiguan eHybridiin, polttoainetta erittäin nuukasti käyttävään lataushybridiin. Se on hyvin läpikotaisin mietitty, vaikkapa Ford Kugan vastaavaan malliin verrattuna. Kaiken lisäksi hinnat on vedetty niin alas, että auton saa omakseen alle 40 000 eurolla. Eikä Tiguanin lataushybridi pelkää edes vetämistä, vaan jarrullinen perävaunumassa on 1 800 kiloa, mikä on 50 prosenttia tuota Kugaa suurempi.

Voimalinja eli moottorin ja vaihteiston yhdistelmä on melkein sama kuin uudessa Golf GTE:ssä. Keulalla on siis 1,4-litrainen 110 kilowattia kehittävä bensiiniturbo ja vaihteistoon on integroitu 85 kilowatin tehoinen sähkömoottori. Liikkeelle lähdetään aina sähkön avulla, kunhan ajoakussa on edes vähän virtaa eikä pakkasta ole yli kymmentä astetta.

Kahden moottorin yhteistyö on saumatonta ja sähköllä ajamisen hiljaisuuteen ihastuu niin voimakkaasti, että akun tyhjennyttyä tapahtunut bensiinimoottorin käynnistyminen tuntui kiusalliselta. Täyteen ladatulla akulla voi ajella 65 kilometriä, mihin kollega käytännössä ylsi. Lisäksi järjestelmä ajattelee yhdessä navigaattorin kanssa. Mikäli määränpää on tallennettu, voimalinja säästää ennakoivasti sähköä kaupunkiosuuksille.

Takana päivityksen tuomat muutokset ovat vieläkin vähäisempiä, eli uudet valot, uusi VW-merkki ja mallinimen sijoitus takaluukkuun.­

Sähkömoottori toimii myös boosterina vaikkapa ohitustilanteissa. Ajotiloissa on urheilullisuuteen viittaava Sport, jonka lisäksi on vielä erikseen GTE-nappi. Sitä käyttämällä sähkömoottori on koko ajan toiminnassa bensiinimoottorin rinnalla. Volkswagenin edustajat kuvailivat toimintoa tärkeäksi Saksan autobahnoilla kiirehtiville ajajille.

Ruotsalaiskollegat iskivät kuin terrieri kiinni siihen, että Tiguan eHybridin saa vain etuvetoisena. Volkswagenin edustajat perustelivat uutuuden olevan tarkoitettu enemmän taajamakäyttöön kuin vaikkapa dieselmoottoriset sisarensa. Lyhyillä matkoilla lataushybridin ominaisuudet ovat parhaimmillaan, kulutus ja päästöt alhaiset. Sen lisäksi mainittiin, että eHybridissä haluttiin säilyttää suuri tavaratilan koko ja muistutettiin Tiguanin olevan todellinen maailmanauto.

Ajoakku ja sähkötekniikka tarvitsevat sen verran tilaa, että lataushybridissä ei ole lattian alla tuttua kookasta lokeroa.­

Varustetasoina uudessa eHybridissä ovat samat kuin muissakin malleissa eli Tiguan, ylellisyyttä painottava Style sekä urheilullisuutta korostava R-Line. Jo perusmallista löytyy pientä ylellisyyttä, kuten kolmealueinen automaatti-ilmastointi. Siinä takamatkustajat voivat säätää lämmön edessä istuvista riippumatta. Takalasit on tummennettu, takapenkissä on pituussäätö, pysäköintitutkat on edessä sekä takana ja vakionopeudensäädin on mukautuva.

Uudistunut Volkswagen Tiguan on jo ennakkomyynnissä ja ensimmäiset bensiini- ja dieselmoottoriset autot saadaan toimitettua asiakkaille ennen vuodenvaihdetta. Tiguan eHybrid saapuu Suomeen vasta vuoden 2021 puolella. Sen arvioidaan kaappaavan suuren osan Tiguan-myynnistä, joskin nelivetoa kaipaavat ja paljon pitkiä matkoja ajavat päätynevät tulevaisuudessakin turbodieseliin.