Ensimaistiainen Saksassa: Uudistunut VW Tiguan tulee myyntiin paljon aiempaa laajemmalla valikoimalla

Uusia automalleja ei ole pariin kuukauteen päässyt ulkomaille koeajamaan koronaviruksen takia, mutta kun tilaisuus tuoreimpien koronasääntöjen puitteissa tuli, IS lähti maistelemaan uudistunutta Volkswagen Tiguania.

Nykyisten Volkswagen Tiguan -versioiden rinnalle on siis tilossa taloudellinen Tiguan eHybrid sekä hymyn kasvoille loihtiva Tiguan R.

Lyhyesti voi todeta, että Volkswagen lähti katumaasturimarkkinoille vähän jälkijunassa, sillä se esitteli Tiguanin vasta vuonna 2007. Monet kilpailijat olivat sitä ennen juhlineet nopeasti kasvaneella sektorilla jo vuosien ajan, mutta odotus käytettiin VW:lla lopulta varsin taitavasti hyväksi.

Tiguan oli nimittäin heti tullessaan eheä tuote ja pienen odotuksen jälkeen Tiguanista tuli todellinen hitti.

Harva todennäköisesti tietää, että Volkswagenin eniten myyty automalli maailmassa ei suinkaan ole Golf, vaan nimenomaan Tiguan.

Viime vuonna Tiguaneja pistettiin kilpiin yli 900 000 kappaletta, mikä oikeutti myös maailman suosituimman katumaasturin titteliin. Viime kesään mennessä Tiguaneja oli valmistettu yli kuusi miljoonaa kappaletta.

Tuota taustaa vasten ei ole ihme, että Volkswagen on nyt uudistanut mallia taiten eli varovaisesti ja harkitusti.

Ulkonäköön on kyllä tehty päivitystä, mutta sen huomaaminen vaatii suoraan sanottuna Tiguan-asiantuntemusta.

Visuaalisesti todennäköisesti huomattavin muutos on ledivalojen ilmestyminen vakioksi sekä auton etu- että takapäässä.

Sama linja jatkuu sisällä, missä ei ole tehty mitään radikaalia.

Digitalisoinnissa on kuitenkin menty eteenpäin ja ainoastaan hinnat alkaen varustetasossa on nyt jäljellä viisarimittarit, olettaen että ostaja valitsee autoonsa polttomoottorin.

Lataushybridissä tämä tarkoittaa kääntäen sitä, että muunneltava digitaalimittaristo on nyt vakiona kaikissa versioissa.

Bensiinimoottorit on puolestaan jatkossa varustettu sylinterien lepuutusjärjestelmällä ja dieselmoottoreiden pakokaasut puhdistetaan aiempaa huolellisemmin.

Uusi vihainen R-malli

Mallisarjan huipulla on jatkossa lisäksi Tiguan R, jonka kaksilitrainen bensiiniturbo kehittää 235 kilowattia.

Varsin hyvin varustellun uutuuden suorituskyky on kohdallaan, sillä se hyökkää paikaltaan satasen nopeuteen alle viidessä sekunnissa.

Suomalaisittain tärkein uutuus on kuitenkin Tiguan eHybrid, joka saattaa ottaa melkoisen roolin mallin myynnissä. Sen voimalinja ei sinällään ole mikään uutuus, vaan samaa 1,4-litraisen TSI-moottorin ja sähkömoottorin yhdistelmää käytetään monessa Volkswagen-konsernin mallissa.

Tärkeää on, miten hyvin hybridivoimalinja istuu Tiguaniin.

Lyhyesti voi todeta, että auto on kerrassaan mainio paketti, jonka saloja avaamme tarkemmin perjantaina 9.10. ilmestyvissä Ilta-Sanomissa.

Makeista Tiguan-mallisarjaan tulleista lisistä huolimatta suomalaisten suosikki lienee ennallaan. Peräti neljä viidestä ostajasta on valinnut Tiguanin nelivetoisena ja turbodieselin osuus rekisteröinneistä on ollut yli kaksi kolmasosaa. Ja peräti 85 prosentin perään on asennettu vetokoukku.