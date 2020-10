Traficom tutkinut myös henkilöautoliikenteen nopeuden ja sujuvuuden rajoittamista – 10 prosentin hidastamisella prosentin päästövähennys

Traficomin liikenne- ja viestintäministeriölle toimittamassa tuoreessa päästövähennysmuistiossa mainitaan myös lukuisia liikennesuoritetta pienentäviä autoilun rajoittamiskeinoja.

Suomen liikennettä koskevat mittavat päästövähennykset alkavat vihdoin konkretisoitua. Yhden uunituoreen näkökulman tähän tarjoaa liikenne- ja viestintävirasto Traficom, joka on tehnyt liikenne- ja viestintäministeriölle yhteensä 15-sivuisen taustamuistion siitä, millaisia päästövähennyksiä voidaan saavuttaa niin sanotuilla ”kaupunkijärjestelmien liikennetoimilla”.

Eräs lukuisista liikennetoimista on nimeltään ”autoliikenteen nopeus ja sujuvuus”.

Sen osalta Traficomin paperi toteaa näin:

”Tähän toimenpiteeseen on luettu erilaisia keinoja, joilla vaikutetaan henkilöautoliikenteen nopeutta tai sujuvuutta rajoittavasti: nopeusrajoitukset, hidasteet, valoohjaus, väyläkapasiteetin muutokset ja (läpi)ajorajoitukset. Suurten liikennemäärien alueilla kyse voi olla kapasiteetin hallinnasta, väljemmillä alueilla taas kohdistuu enemmänkin liikenneympäristön laatuun.”

Käytännössä kyseessä on siis joukko hidasteita ja rajoitteita, joilla vähennettäisiin autoliikenteen sujuvuutta ja houkuttelevuutta.

Sitä, kuinka paljon päästövähennyksiä mainituilla rajoitteilla rajoitus- ja hidastustoimilla voitaisiin saavuttaa, muistio toteaa seuraavasti:

”Oulun mallitarkastelussa henkilöautoilun hidastaminen 10 % (koko seutu, kaikkina ajankohtina) tuotti (päästöjä tuottavaan liikenne)suoritteeseen vaikutuksen -0,9 %.”

”Turussa on puolestaan tarkasteltu sisääntuloväylien kapasiteetin vähentämistä yhdessä joukkoliikennekaistojen yhteydessä, ja vastaava selvitys on tekeillä Helsingin seudulla. Vaikutusarviota ei tässä kuitenkaan ole lähdetty tekemään, sillä toimenpide ei varsinaisesti sisälly seutujen liikennejärjestelmäsuunnitelmiin, muuta kuin osittain osana joukkoliikenteen nopeuttamista, jonka vaikutukset on arvioitu edellä.”

Yleisenä huomiona taustamuistio toteaa että kulkutapavalinnan kannalta on merkittävää, mikä on henkilöauton ja joukkoliikenteen matka-aikojen suhde. Eli jos henkilöautoilu on suhteessa joukkoliikenteeseen esimerkiksi hidasta, kallista ja hankalaa, joukkoliikenteen suosio todennäköisesti kasvaa.