Pyöräilijöiden tehovalvonta käynnissä koko maassa – poliisi tarkkailee nyt erityisesti yhtä osa-aluetta

Poliisi valvoo tällä viikolla tehostetusti erityisesti pyöräilijöitä.

Pyörän takana oleva punavalo ilmaisee myös taaksepäin, että edessä kulkee ajoneuvo. Takavalo on nykyään pakollinen. Hämärän tai pimeän aikaan tapahtuva polkupyöräonnettomuus sattuu tyypillisimmin arkiaamuisin ennen kello yhdeksää.­

Poliisihallituksen mukaan koko maan kattavan pyöräilijöiden tehovalvonnan tavoitteena on muistuttaa tällä kertaa tiellä liikkujia erityisesti pimeässä näkymisen tärkeydestä.

– Polkupyörässä on käytettävä eteenpäin valkoista tai vaaleankeltaista ja taaksepäin punaista valoa näyttävää valaisinta. Valoja voi olla useampia ja ne voi kiinnittää joko pyörään tai pyöräilijään. Uusi asia aikaisempaan lainsäädäntöön on siis se, että pyöräilijän on käytettävä myös takana valoa, poliisitarkastaja Heikki Kallio sanoo Poliisihallituksen lähettämässä mediatiedotteessa.

Polkupyörän valojen ideana on, että pyöräilijä näkee missä ajaa ja valaisee myös edessään olevaa tietä. Valot auttavat myös muita tiellä liikkujia havaitsemaan pyörän. Näkyvyyden vuoksi polkupyörässä täytyy olla lain mukaan myös eteen, taakse ja sivulle suunnatut heijastimet.

Puuttuvasta valosta pyöräilijä voi saada huomautuksen tai 40 euron liikennevirhemaksun.

– Aiempien valvontojen perusteella on selvinnyt, että pyöräilijät kyllä tietävät valojen pakollisuudesta ja myös niiden hyödyllisyydestä. Syystä tai toisesta lamppua ei pimeällä ole kuitenkaan ollut mukana. Yleisesti suhtautuminen valvontaan on ollut positiivista ja poliisilta on toivottu kevyen liikenteen valvontaa.

Vaikka valot ovatkin nyt nimenomaisessa erityistarkkailussa, aikoo poliisi puuttua myös muihin havaitsemiinsa pyörärikkeisiin. Tästä esimerkkinä Kallio mainitsee muun muassa kyydittämisen:

– Matkustajia saa kuljettaa niin monta, kuin pyörässä on siihen soveltuvia istuimia. Huomionarvoista on, että matkustajan kuljettamisen salliminen ei enää riipu kuljetettavan eikä kuljettajan iästä. Pyörässä tulee kuitenkin olla matkustajalle sopiva istuin ja kaksi erillistä jarrulaitetta.

Kaikkiaan poliisin tietoon tulee vuosittain keskimäärin noin 800 polkupyöräonnettomuutta. Yleisesti ottaen on kuitenkin arveltu, että todellinen pyöräonnettomuusmäärä on noin nelinkertainen.