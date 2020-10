Takana hurja nuoruus – IS:n koeajossa uusi Nissan Juke DIG-T 117 DCT7 N-Connecta

Nissan Juke ei enää näytä ihan niin valtavirrasta poikkeavalta kuin ennen. Mutta millainen auto uuden viirukeulan alta paljastuu?

Keulan viiruvalot on toteutettu led-tek nii kalla. Voimalinja vaihtoehdoksi kai paisi pikkuturbon ohella myös sääs teliäämpää hybridiä.­

Ensimmäisen polven Nissan Juke oli auto, jonka persoonallisen pyöreä ulkonäkö todella jakoi mielipiteitä. Tästä esimerkkinä vanha Juke nappasi itselleen epävirallisesti useaan otteeseen muun muassa maailman rumimman auton tittelin, mutta keräsi samaan aikaan kehuja myös sympaattisella hupaisuudellaan.

Nyt Nissan Juke on muuttunut, eikä autoa tahdo varsinkaan takaviistosta aina erottaa pahimmasta kilpailijastaan eli Toyota C-HR:stä kuin hiukan pidempään katsomalla.

Keulasta uusi Juke on kuitenkin kieltämättä yhä hyvin omanlaisensa, joskaan ei enää läheskään niin sammakkomaisesti kuin ennen.

Ohjaamo on aika perus-Nissania ja hyvä niin. Virtuaalinappuloita ei onneksi juuri ole, mutta tietoviihteen logiikassa olisi vielä viilattavaa.­

Insinöörimäisesti ilmaistuna kyseessä on joka tapauksessa niin sanottu B-segmentin crossover, eli eräänlainen alemman keskiluokan järkiauto – runsain luokkarajoja rikkovin muotoilullisin maustein.

Teknisesti Juken perusrakenteessa on paljon yhteistä muun muassa Renaultin uusimpien Clio- ja Captur-mallien kanssa, mutta päältä tai sisältä päin tätä sukulaisuutta ei tahdo huomata oikein mitenkään.

Kaikkiaan Nissan Juke on hiukan erikoisesta ulkokuorestaan huolimatta aika tavallinen auto, niin hyvässä kuin pahassakin.

Tavaratila on auton ulkomittoihin nähden iso. Tukevan välipohjan alta löytyy vielä lisätilaa.­

Litrainen kolmipyttyinen turbokone on aina vakiona ja asiakas pääseekin valitsemaan lähinnä automaatin ja manuaalin sekä yhteensä viiden eri perusvarustetason välillä. Vanhan Juken tapaisia erikoisversioita kuten tehokkaita nelivetovaihtoehtoja ei ole enää saatavilla. Eikä kyllä sen puoleen kaikkein tuoreimpia sähköisiäkään voimalinjoja, ainakaan vielä.

Ajoasento uudessa Jukessa on hyvä, eikä perushallintalaitteissa ole moittimista.

Takaa löytyy tilaa jopa yllättävän hyvin.­

Sisustassa lisäsenttejä on irronnut varsinkin takatiloihin, minkä myötä sekä tavaratilat että matkustusmukavuus takapenkillä ovat parantuneet selvästi.

Ei takajakkara vieläkään mitenkään erikoisen tilava ole, mutta enää Juken taaimmainen istuin ei ole pelkille pikkulapsille mitoitettu.

Ajettavuudeltaan Nissan Juke saisi silti tosin rehellisyyden nimissä olla miellyttävämpi. Epämukavan kova alusta nimittäin täristää autoa mukulakivillä ja sorateillä melko reippaasti, eikä ohjauskaan ole varsinaisesti tunnokas.

Myös ajomelua on auton melko edullinen hintaluokkakin huomioiden tarjolla runsaasti.

Mittaristo on yhdistelmä perinteitä ja digiä. Erilaisia avustimia on sekä vakio- että lisävarusteina runsaasti.­

Plussana Juken runsaat kuljettajaa avustavat järjestelmät edustavat perinteikkään japanilaismerkin tuoreinta tarjontaa ja esimerkiksi älypuhelimen liitäntämahdollisuudet ovat nyt paremmat kuin missään aiemmassa Nissan-mallissa.

Esimerkkinä tästä auton tietoviihdejärjestelmästä voi käynnistää vaikkapa nettijaon, eli läppärinkin saa nyt Jukessa verkkoon.

Digitaalisia valikkorakenteita vaivaa kuitenkin vanha Nissan-perisynti eli lievä opettelua vaativa sekavuus.

Toisaalta avustimien brändääminen näppärästi yhden nappulan alle on fiksua. Mistä puheen ollen voi muuten kiittäen todeta, että varsinkin syys- ja talvioloissa tarpeellisia fyysisiä nappuloita on tarjolla nykyautoksi yhä ilahduttavan runsaasti.

Nissan Juke on astunut tuoreimmassa sukupolvessaan askeleen Toyota C-HR:n suuntaan. Enää lievästi erikoisen kuoren alla piilee lopulta aika tavallisen asiallinen perusauto.­

Pikkuturbon suorituskyky on lyhyesti sanottuna ihan riittävä, mutta ei häikäisevä. Kaksoiskytkinautomaatin toiminta on pieniä nykäyksiä ja hidasteluita huomioimatta rauhallisen luontevaa, ja kulutukseltaan Nissan Juke asettuu – no, ei erityisen pihiksi, mutta kuitenkin aika tavanomaiselle reilun kuuden litran tasolle.

Kaiken kaikkiaan Nissan Juke on silti loppujen lopuksi vain yksi vaihtoehto tässä kovin kilpaillussa autoluokassa. Erikoisinta antia autossa edustaa siis lähinnä keula; muu on oikeastaan aika tavanomaisen harmaata, eikä ollenkaan enää niin erityisen erottuvaa.