Polestar 2 on monissa asioissa parempi kuin lähtökohtana oleva Volvo.

Polestar 2:n linjoissa on paljon Volvoa, mutta samalla sähköautouutuudesta löytyy riittävä määrä omaperäisyyttä.­

Tuntematon musta auto kääntää katseita, missä ikinä sillä liikkuukaan. Keulalla on ennennäkemätön merkki, mutta silti muodoissa on jotain tuttua. Polestar 2 on linjoiltaan kuin yhdistelmä Volvon XC40- ja S60-malleja: mielenkiintoinen, persoonallinen ja ehdottomasti ajamaan houkutteleva.

Polestar 2:n käyttäminen on tehty äärettömän yksinkertaiseksi. Kun autoa lähestyy, se tervehtii ja avaa ovensa. Sitten vain istutaan kuljettajan paikalle, jossa jokaisella Volvoa ajaneella on kotoinen olo. Ohjauspyörä katkaisimineen on kuin suoraan Volvosta keskellä olevaa merkkiä lukuun ottamatta.

Autoon istuutuessa mittaristoon ja kosketusnäyttöön syttyvät valot. Hämmästyttävää, mutta missä on käynnistysnappi? Sellaista on turha etsiä, sillä se on tavallaan kuljettajan istuimessa – ajajan asettautuminen paikalleen kytkee automaattisesti virran päälle.

Volvomaisuus näkyy myös takaviistosta katsottuna.­

Volvon tyyliin myös Polestarin etuistuimet antavat hyvän tuen ja ne ovat monipuolisesti säädettävissä. Tosin käyttökytkimet ovat auton hintaan nähden vähän halvanoloiset.­

Turvavyö kiinni ja napautus vaihteenvalitsijasta eteen- tai taaksepäin riippuen halutusta menosuunnasta. Volvon XC40-mallissa (ja muissakin sähköisellä vaihteenvalitsimella varustetuissa Volvoissa) suunnanvaihto vaatii aina kaksi vaihteenvalitsimen painallusta, mutta Polestar 2:ssa tuosta on (onneksi) luovuttu.

Voimapolkimeen, joka tunnettiin aiemmin kaasupolkimena, on syytä suhtautua Polestarissa kunnioittaen. Hillitylläkin painalluksella maisemat alkavat vaihtua vilkkaasti, ja rajumpi runttaus saa menon vaikuttamaan matalalennolta. Lisäksi kaikki tapahtuu lähes äänettömästi, mikä vain voimistaa hämmentävää tunnelmaa.

Lisävarusteena saatava Per formance-paketti kasvattaa pyöräkoon 20-tuumaiseksi ja tuo autoon kullanväriset jarrusatulat sekä turvavyöt.­

Kahden sähkömoottorin kolmesataa kilowattia eli yli neljäsataa hevosvoimaa välitetään tiehen kaikkien pyörien kautta. Meno on mainiota, eikä lainkaan tempoilevaa. Nopeuden noustessa ainoastaan 20-tuumaisten matalaprofiilisten renkaiden jyrinä alkaa häiritä – etenkin, kun muuta ääntä ei oikeastaan ohjaamoon kantaudu.

Edestä löytyy 35 litran kokoinen tavaratila.­

Viisiovisessa autossa on suuri, sähköllä aukeava takaluukku, jonka alta löytyy kohtuullisen kokoinen tavaratila.­

Nuo jyristävät renkaat kuuluvat Performance-pakettiin, joka nostaa hintaa Saksassa 5 849 euroa. Pakettiin kuuluvat tuumaa suurempien pyörien lisäksi käsin säädettävät Öhlinsin iskunvaimentimet ja Brembon nelimäntäiset jarrusatulat. Paketti sopii mainiosti Polestar 2:n urheilulliseen olemukseen tekemättä siitä kuitenkaan epämukavaa.

Ajosuunnan valinta toimii sähköisesti. Koristeena on valaistu Polestar eli pohjantähti.­

Perusrakenne on sama CMA kuin Volvo XC40:ssä, mutta Polestarissa akseliväli on reilut kolme senttiä pidempi ja korilla on mittaa lähes kaksikymmentä senttiä enemmän.

Polestar on historiansa mukaisesti selvästi painottunut urheilullisuuteen, mutta ajamatta kaksikkoa peräkkäin on vaikea sanoa, kuinka paljon autot eroavat toisistaan.

Yksi merkittävä ero autojen välillä kuitenkin on. Polestar 2 on ensimmäinen auto maailmassa, jossa on yhteistyössä Googlen kanssa kehitetty Android Automotive OS -tietoviihdejärjestelmä.

Vakiovarusteita on todella runsaasti aina 360 asteen kameranäyttöä myöten; kameran toistama kuva on kiitettävän selkeä.­

Ainakin Volvon käyttämään järjestelmään verrattuna tämä on paljon yksinkertaisempi ja käyttäjäystävällisempi. Kaikki tarvittava löytyy vaivattomasti. Valikosta toiseen siirtyminen toimii samalla nopeudella ja selkeydellä, johon on jo älypuhelimissa totuttu.

Urheilullisuudestaan huolimatta Polestar 2 toimii tiloiltaan mainiosti perheautona. Yli neljänsadan kilometrin toimintamatka rauhoittaa mieltä. Perävaunukaan ei ole ongelma, sillä Polestariin saa kytkeä puolentoista tonnin painoisen taakan.

Muunneltavassa digitaalimittaristossa on runsaasti tietoa, jonka omaksuminen vaatii totuttelua.­

Valmistaja painottaa ympäristön huomioon ottamista kaikin tavoin, mikä tarkoittaa muun muassa sitä, että sisustuksen materiaalit ovat vegaaneja. Tosin lisävarusteena saa myös nappanahkaverhoilun.

Polestar 2 ei näytä kovin suurelta, eikä takaoven avauskaan paljasta totuutta. Takapenkillä on kuitenkin mainiot oltavat lähes kaksimetrisellekin matkustajalle.­

Ensituntuma Polestar 2:n ohjaimissa tuotti iloisen yllätyksen, sillä monilta osin se vaikutti paremmalta autolta kuin kantaisänä toimiva Volvo.