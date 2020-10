Ensimmäinen kunta sanomassa tiemaksuille ehdottomasti ei – Länsiväylä: kunnanhallitus ei hyväksy, että asiaa edes valmistellaan

Kirkkonummen kunnanhallitus esittää, ettei kunta hyväksy ruuhkamaksujen nimellä kulkevia uusia tiemaksuja eikä edes kyseisten maksujen valmistelua.

Länsiväylä-lehden mukaan pääkaupunkiseudun niin sanottuihin kehyskuntiin kuuluva Kirkkonummi vastustaa tietullien tai ruuhkamaksujen ohella koko valmisteluprosessin jatkamista, eikä sitoudu myöskään kuntana hyväksymään maksujen käyttöönottoa.

Länsiväylän mukaan kunnanhallitus ei hyväksy, että asiaa edes valmistellaan.

Päätös kokonaisen kunnan mahdollisesta poikkiteloin asettumisesta – joka menee Kirkkonummen tapauksessa luonnollisesti vielä valtuustokäsittelyyn – jo tiemaksulain valmisteluvaiheessa on merkittävä, sillä Kirkkonummi on yksi kunnista, jotka valtio on nimenomaan määritellyt uuden tienkäytön hinnoittelun mahdollistavan lain sopimuskunniksi.

Tiemaksuilla kerättäisiin vuosittain rahaa arviolta 165 miljoonaa euroa.

Tiemaksuhankkeen sopimuskuntia ovat pääkaupunkiseudulla Kirkkonummen ohella Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Järvenpää, Kauniainen, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula, Vantaa, ja Vihti sekä Tampereen seudulla Lempäälä, Kangasala, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi.

Hallitusohjelman mukaisesti parhaillaan valmistelussa olevien uusien maksujen on tarkoitus vähentää autoilua.

Se, mihin kaupunkiseutujen kerätyt tiemaksut lopulta suunnattaisiin, on vielä epäselvää. Eniten esillä on ollut varojen korvamerkitseminen kyseisten alueiden joukkoliikenteen sekä kävelyn ja pyöräilyn tukemiseen.