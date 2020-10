Dacia Sandero Stepway on saanut kätevät kattokiskot, joita Škoda mainostaisi Simply Clever -ratkaisuna.

Stepway on Dacia Sanderon lievästi katumaasturimainen sisarmalli. Korvattavan mallisukupolven edustajan tapaan maavara on Stepwayssa yli neljä senttiä korkeampi kuin tavallisessa Sanderossa. Muotoilun erot löytyvät puskureista, värityksestä ja konepellistä. Täysin uudessa Stepwayssa on vakiona 16-tuumaiset pyörät.

Lisäksi Sandero Stepway -malliin on saatavilla Dacian patentoimat, käden käänteessä taakkatelineeksi muunneltavat kattokiskot. Oheiselta videolta yksinkertainen ratkaisu käy hyvin ilmi. Jos tällaisen ratkaisun on joku keksinyt ennen, ei siitä liikaa ääntä ole pidetty.

Stepway’hin saa nyt myös asiakkaiden toiveiden mukaisen lasisen kattoikkunan.

Sandero on tunnettu Suomen edullisimpana automallina. Uudistuneen Sanderon hinnat eivät vielä ole tiedossa.