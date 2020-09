Suomen teillä liikkuu ”tuhansia tikittäviä aikapommeja” – Lääkäri HS:lle: Suullisia ajokieltoja pitäisi määrätä lisää

Suomen teillä liikkuu HS:n mukaan tuhansia alkoholiriippuvaisia ihmisiä, joiden ajoterveysvaatimukset eivät täyty.

–Siihen nähden, miten paljon päihdeongelmia on, lääkärit ovat aika varovaisia määräämään ajokieltoja, Järvenpään Haarajoella A-klinikan päihdesairaalan ylilääkärinä toimiva Margareeta Häkkinen sanoo.­

Helsingin Sanomien uutisessa tällaisia ihmisiä kutsutaan tikittäviksi aikapommeiksi.

– Ei ole mitenkään harvinaista, että potilaalla on pitkällekin edennyt alkoholiriippuvuus ja hän on käynyt päivystyksessä vakavien alkoholiriippuvuuden komplikaatioiden, kuten kouristelujen takia, mutta ajoterveyteen ei ole kukaan ikinä puuttunut, päihdelääkäri Margareeta Häkkinen sanoo HS:ssa.

Lääkäreillä on mahdollisuus määrätä suullinen ajokielto havaitessaan, että potilaalla on pitkälle edennyt alkoholiriippuvuus. Häkkisen mukaan lääkärit ovat tässä suhteessa varovaisia. Lääkärin potilasasiakirjoihin merkitsemä ja potilaalle kertoma suullinen ajokielto on aina määräaikainen, enintään puolen vuoden pituinen.

Jos lääkäri arvioi, että kyseessä on pysyvä, yli kuusi kuukautta kestävä ajoterveyden muutos, ajokorttilain mukaan hänen on ilmoitettava asiasta poliisille.