Kian iso katumaasturi on saanut uusia voimalinjavaihtoehtoja.

Iso. On se. Luulisi kelpaavan muhkeutensa puolesta Amerikassakin.

Uusi Kia Sorento on paitsi pituudeltaan mittava (4,81 metriä), niin se tarjoaa istumapaikat jopa seitsemälle ihmiselle tai viiden henkilön kuormalla lisäksi 705-litraisen tavaratilan, mikä tarkoittaa 65 litran kasvua väistyvään malliin nähden. Eikä siinä kaikki: kun toista istuinriviä liu’uttaa keulaa kohti, tavaratila onkin jo 910-litrainen.

Pikaistunto kuskin paikalla parhaiten varustellussa mallissa tarjoaa ylellisen nappanahkaisen istuimen ja näkymän runsaaseen, ensikatsomalla hiukan sekavaan kojelautaan. Monen autoilijan mieluisaksi asiaksi laskettaneen kuitenkin se, että läheskään kaikkia toimintoja ei ole upotettu mittariston ja keskinäytön syövereihin.

Kia on miettinyt myös pikkunyansseja tunnelmavalaistuksen ohella. Kun kuljettajaa tai kyytiläisiä alkaa kyllästyttää ajamiseen liittyvä normaali ääntely, auton Relax-äänimaailmoista voi valita esimerkiksi taustalle takkatulen rätinää, kahvilan kilinää tai metsän ääniä.

Uudistuksen myötä myös kuljettajan työpistettä on muokattu.­

Täysin uusi Sorento on koottu Kian uuden sukupolven SUV-perusrakenteen päälle. Samalla valmistaja on laajentanut voimalinjavalikoimaansa, jossa on lähes jokaiselle jotakin.

Hinnat alkavat 48 390 euroa maksavasta etuvetoisesta, automaatilla varustetusta hybridiversiosta. Siinä 1,6-litraista bensiinimoottoria tukee 1,49 kWh:n korkeajänniteakku. Tehoa löytyy 230 hevosvoimaa ja 350 newtonmetriä vääntöä.

Pistokkeella ladattavassa hybridissä on 1,6-litrainen bensiinikone, 13,8 kWh:n akku, neliveto ja kuusipykäläinen automaattilaatikko. Vetokykyä löytyy 1 500 kilogramman verran. Hevosvoimia on 265 ja vääntöä maksimissaan 350 newtonmetriä. Sähköajon toimintamatkaksi valmistaja ennakoi 53 kilometriä.

Paljon ajavalle ja vetokykyä kaipaavalle 2,2-litrainen dieselmoottori antaa 202 hevosvoimaa ja maksimissaan 2 500 kilogramman vetomassan.

Sorento lukeutuu Kian määrityksen mukaan D-segmentin SUV-autoihin. Sorenton lähimmiksi kilpailijoiksi Kian brändilähettiläs Rami Kittilä niputtaa muun muassa Volvo XC60:n, Mercedes-Benz GLC:n, Volkswagen Tiguan Allspacen ja Škoda Kodiaqin.

Suomessa maahantuoja tavoittelee 450 kappaleen myyntiä uudelle Sorentolleen. Luku ei tunnu valtavalta, mutta Kia peilaa siltä autoluokan kokonaismyyntiin, joka on noin 6 000 autoa vuodessa.

Varustetasoja Sorentossa on neljä. Jo perustaso EX tuo esimerkiksi 12-tuumaisen digitaalimittariston, turvatyynyn etuistuimien väliin, mukautuvan kaistavahdin, tasanopeudensäätimen, alamäkihidastimen, peruutuskameran ja toisen istuinrivin pituussäädön.