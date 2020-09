Halpa-autona tunnettu Dacia Sandero nostaa rimaa – ”Kaikki paitsi merkki on muotoiltu uudelleen"

Dacia on muokannut osan malleistaan uuteen uskoon – jopa niin voimakkaasti, että valmistaja sanoo vain merkin säilyneen ennallaan.

Uusi Sandero ja sen katumaasturimainen sisarmalli Sandero Stepway tulevat Suomeen alkuvuodesta 2021, mutta kolmatta uudistunutta mallia eli Logania ei maahamme tuoda.

Myöskään hybridiautoja ei ole näillä näkymin tulossa Dacian mallistoon, valmistajan edustajat kertoivat virtuaalisessa lehdistötilaisuudessa.

Mitä sitten Daciasta kiinnostuneet saavat? Dacian muotoilujohtaja David Durand tiivisti muutoksen siten, että Sanderossa kaikki muu kuin auton merkki on muotoiltu uudelleen.

Uudet Sanderot on rakennettu samalle skaalattavalle perusrakenteelle kuin Renault Clio ja Captur. Dacian edustajat kertoivat perusrakenteen samalla lujittaneen ja jäykistäneen Sanderoita, mutta samalla rakenne on aiempaa kevyempi. Muutoksen avulla on mahdollista vähentää pakokaasupäästöjä ja samalla nostaa törmäysturvallisuutta.

Vaikka Sanderon ulkomitat ovat lähes ennallaan, takamatkustajien jalkatilat ovat kasvaneet yli neljä senttimetriä osin 15 millimetriä kasvaneen akselivälin ansiosta. Tarkkanäköisimmät saattavat havaita, että tuulilasia on kallistettu aiempaa enemmän taaksepäin. Auto on sentin matalampi kuin ennen, ja kattolinja laskee aiempaa voimakkaammin perää kohden, mikä osaltaan pienentää ilmanvastusta.

Sanderon tavaratila on kasvanut kahdeksan litraa. Nyt litramittaus antaa lukemaksi 328.­

Sandero on muutoksista huolimatta edelleen kompakti auto. Ulkonäkömuutoksilla valmistaja haluaa kertoa, että laatuun panostetaan piirun verran aiempaa enemmän. Vakiovarusteisiin kuuluvat nyt led-valot sekä edessä että takana. Uutta valoissa on Y-kirjaimen muotoinen kuvio, ja myöhemmin valotyylittely kulkeutuu myös muihin Dacia-malleihin. Ovien kahvat on muotoiltu uudelleen käyttökokemuksen parantamiseksi. Takaluukun lukkoon on saatettu sähköä. Myös ovet ja ulkopeilit on muotoiltu uudelleen pienemmän ilmanvastuksen ja ääntelyn saavuttamiseksi.

Jos Sanderon ulkoasumuutoksista kasvaa pitkä lista, niin lisäksi uutuusmalleista löytyy paljon vakio- ja lisävarusteita, joita ei ole aiemmin saanut Daciaan. Niitä ovat muun muassa sähköinen ohjaustehostin ja sähkökäsijarru. Uusia kuljettajaa avustavia järjestelmiä ovat automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä ja katvealuevaroitin.

Laatuvaikutelmaan Dacia pyrkii vaikuttamaan myös kojelautaan asennetun kangaspinnan myötä. Etuistuimet on uusittu, ja tavoitteena on tarjota istujalleen lisämukavuutta ja tukea. Siinä auttavat myös istuimen korkeussäädön ja ohjauspyörän aiempaa laajemmat säätövarat.

Uusi, täysin sähköinen ohjaustehostin keventää valmistajan mukaan pysäköidessä ohjausta kolmanneksen. Kaikissa varustetasoissa on vakiona automaattisesti toimivat ajovalot ja nopeudenrajoitin sekä lähes kaikissa myös vakionopeudensäädin.

Riippuen varustetasosta vakio- tai lisävarusteena on saatavilla automaatti-ilmastointi digitaalinäytöllä, tavaratilan lukituksen kauko-ohjaus, peruutuskamera, pysäköintitutkat eteen ja taakse sekä automaattisesti toimivat tuulilasinpyyhkijät. Uusi Sandero on myös ensimmäinen Dacia, johon saa lisävarusteena sähkökäyttöisen lasikattoluukun.

Tietoviihdejärjestelmätasoja on kolme. Yksinkertaisin on Media Control, jossa älypuhelin voidaan yhdistää osaksi auton järjestelmää. Keskimmäisessä Media Display -järjestelmässä kojelaudan päälle on sijoitettu 8-tuumainen kosketusnäyttö. Järjestelmä on suunniteltu mahdollisimman helppokäyttöiseksi, ja siihen voi Bluetoothin avulla yhdistää myös oman älypuhelimen. Lisäksi käytettävissä on Android Auto ja Apple CarPlay.

Katumaasturimainen Sandero Stepway eroaa valmistajansa mukaan perusmallista nyt paljon enemmän kuin ennen.­

Paras järjestelmä on navigoinnin mahdollistava Media Nav. Siinä on myös mahdollista hyödyntää yhteensopivan älypuhelimen langatonta Apple CarPlay - tai Android Auto -tukea.

Uudessa Sanderossa on pyritty monella tavalla entistä parempaan ajettavuuteen ja samalla on pienennetty kulutusta.

Dacia sanoo kuuntelevansa asiakkaitaan: nyt heidän toiveestaan uusiin Sandero-malleihin saa halutessaan kattoikkunan.­

Sandero Stepwayssa on vakiona 16-tuumaiset pyörät. Korvattavan mallin tapaan maavara on Stepwayssa yli neljä senttiä korkeampi kuin tavallisessa Sanderossa. Muotoilun erot löytyvät puskureista, värityksestä ja konepellistä. Lisäksi Sandero Stepway -malliin on uutuutena saatavilla Dacian patentoimat, helposti taakkatelineeksi muunneltavat kattokiskot.

Uuden perusrakenteen myötä etujousitus on suunniteltu uudelleen. Moottorit ovat saanut uudet kiinnikkeet vähentämään värinöitä.

Moottoreista TCe 90:n vääntömomenttia on kasvatettu. TCe 90:n kanssa voi valita joko uuden kuusivaihteisen käsivalintaisen vaihteiston tai portaattomasti toimivan CVT-automaattivaihteiston. Uudella voimalinjalla hiilidioksidipäästöjä syntyy tehtaan mukaan 11 prosenttia aiempaa vähemmän.