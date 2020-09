Fossiilittoman liikenteen työryhmän kuultavana olleen Pron papereista selviää, mitä niin sanottu sosiaalinen oikeudenmukaisuus voisi liikenteen verotuksen osalta tarkoittaa.

Ammattiliitto Pro on yksi ns. fossiilittoman liikenteen työkarttaa valmistelevista etujärjestöistä.­

”Reilun siirtymän periaate on edellytys ilmastotoimien yleiselle hyväksyttävyydelle. Palkansaajat haluavat muistuttaa oikeudenmukaisuuden ja vuoropuhelun tärkeydestä erityisesti tilanteissa, joissa ilmastopolitiikan kannalta välttämättömät toimet uhkaavat työpaikkojen tulevaisuutta.”

Näin alkaa liikenteen päästövähennystyöryhmässä eli ns. fossiilittoman liikenteen tiekartan suunnittelussa mukana olevan ammattiliitto Pron lausunto, jossa liitto avaa sitä, mikä sille on liikenteen massiivisissa päästövähennyksissä tärkeintä.

Ammattiliitto Pron mukaan on selvää, ”että liikenteen päästöjen leikkaaminen vaatii sekä vaihtoehtoisten, ilmastoystävällisten käyttövoimien ja tekniikoiden käyttöön ottamista että liikennesuoritteiden määrällistä pienentämistä”.

Liikennesuorite eli yleensä vuodessa ajettu kilometrimäärä on noudattanut perinteisesti bruttokansantuotekäyrää; kun taloudessa on mennyt hyvin, on myös liikenne teillä lisääntynyt.

Liitto muistuttaakin, että auto on palkansaajille ennen kaikkea työn tekemisen mahdollistaja, sillä suurin osa automatkoista tehdään kodin ja työpaikan välillä:

”Suomi on harvaan asuttu, pitkien etäisyyksien maa, eikä kattavaa julkista liikennettä ole saatavilla suurimpien kaupunkien ulkopuolella. Siksi liikenteen päästöjä vähennettäessä on huomioitava reilu siirtymä, toisin sanoen hillittävä palkansaajille ja elinkeinonharjoittajille lankeavia uusia kustannuksia.”

Sitä, miten palkansaajille ja elinkeinonharjoittajille syntyviä kustannuksia tarkalleen hillittäisiin, Pro ei kuitenkaan dokumenteissaan kerro.

Ammattiliitto Pron mukaan liikenteen päästövähennystoimia suunniteltaessa on joka tapauksessa noudatettava ”reilun tulonjaon periaatetta”, eli ”liikenteen kustannusten vaikutus ostovoimaan on huomioitava tulonsiirroissa ja verotuksessa”.

”Poliittisilla päätöksillä on pyrittävä tilanteeseen, jossa ilmastoystävällisen vaihtoehto on edullisempi kuin saastuttava. Tämä vaatii laajan valikoiman vaihtoehtoisia tekniikoita ja käyttövoimia, joilla nykyisen tekniikan voi korvata. Sekä joukkoliikenteen että kestävien kulkumuotojen (suom. kävelyn ja pyöräilyn) kilpailukykyä on parannettava esimerkiksi hinnoittelun, verotuksen ja kaavoituksen keinoilla.”

Sanna Marinin (sd) hallituksen hallitusohjelmaan kuuluva fossiilittoman liikenteen tiekartta on lähdössä lausuntokierrokselle lokakuun lopussa, minkä jälkeen suunnitelma viedään valtioneuvoston käsittelyyn.