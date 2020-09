HU: Helsinki ryhtyy selvittämään autokaistojen ja parkkipaikkojen muuttamista päiväkotien ja koulujen piha-alueiksi

Helsingin kaupunginhallitus on hyväksynyt valtuustoaloitteen, jonka mukaan katutilan ottamista autoliikenteeltä ”kasvatuksen ja koulutuksen pihakäyttöön” ryhdytään nyt selvittämään.

Helsinki ryhtyy selvittämään katujen ja pysäköintipaikkojen eli niin sanotun katutilan ottamista päiväkotien ja koulujen piha-alueiksi, kertoo Helsingin Uutiset.

Malli on HU:n mukaan käytössä ennestään ainakin Tanskassa.

– Tanskan mallin lähtökohtana on ollut tiiviin kaupunkiympäristön pienten koulu- ja päiväkotipihojen kasvattaminen lähialueelle. Siellä on poistettu yksi autokaista tai muokattu katutilaa kevyelle liikenteelle ja pihakäyttöön. Samalla on saatu liikennenopeuksia laskettua koulujen lähellä, tilahankeyksikön päällikkö, kasvatuksen ja koulutuksen toimialan arkkitehti Vera Schulman kertoo Helsingin Uutisille.

Seuraavaksi parkkipiha-asiasta on tarkoitus tehdä yksityis- ja koulukohtainen selvitys, minkä jälkeen asia siirtyy virkamiesehdotusten pohjalta poliittiseen päätöksentekoon.

Kaupungin pysäköintipolitiikka nakertaa perinteistä parkkitilaa ruutu kerrallaan

Helsingin kaupunki on antanut kadunvarsien parkkipaikkoja jo aiemminkin muuhun käyttöön, esimerkiksi ravintoloiden terassialueiksi sekä kaupunkipyörien nouto- ja palautusasemiksi.

Lisäksi kadunvarsien pysäköintitilaa ovat vieneet viime vuosina myös lukuisat erilaiset pyörätie-, joukkoliikenne- ja kävelyhankkeet.

Tilan viemisen ohella myös kadunvarsien asukaspysäköintimaksuja ja pysäköinnin hintaa ylipäätään on nostettu Helsingissä viime vuosien varrella kaikkiaan yhteensä huomattavasti.

Kaupunki on lisäksi päättänyt jo etupainotteisesti, että julkisten pysäköintimaksujen korotuksia jatketaan hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi myös tulevaisuudessa.